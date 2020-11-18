خصومات هايبر بنده الجمعة البيضاء على الجوال تصل إلى 70 % panda.com

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عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده في الجمعة البيضاء على الهواتف الذكية من العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال، ومن هذه الشركات هواوي وباناسونيك، وعروض هايبر بنده أخرى على منتجات دوف وكلوس اب، كل ذلك من هايبر ماركت بنده بجميع فروعه داخل المملكة العربية السعودية. خصومات هايبر بنده خصومات بنده الجمعة البيضاء على هواتف هواوي: هاتف هواوي واي 7 برايم، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، كاميرا بدقة 16 ميجا بيكسيل، بشرِيحتين، الجيل الرابع، سعر الجهاز(599)ريال سعودي،السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف هواوي واي 5، الجيل الرابع، بشرِيحتين، كاميرا بدقة 12 ميجابيكسيل، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، سعر الجهاز(399) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف هواوي ميت 20 برو، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، الجيل الرابع، بشرِيحتين، سعر الجهاز(2099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بنده على الجوال هاتف باناسونيك بس 101، الجيل الرابع، بشرِيحتين، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، سعر الجهاز(289)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف باناسونيك بي 90، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، الجيل الرابع، بشرِيحتين، سعر الجهاز(249)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات أسواق بنده دوف صابون (زهري)ِ، سعر العبوة (7.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

شامبو دوف، سعة العبوة (٤٠٠ مل)، سعر العبوة(21.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات الجمعة البيضاء على منتجات كلوس أب من أسواق بنده

معجون أسنان كلوس أب (أحمر أو منثول)، سعة (120 مل)، سعر العبوة(9.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

معجون أسنان كلوس اب بالكالسيوم، سعة العبوة (125 مل)، سعر العبوة(12.50)ريال سعودي،

السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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