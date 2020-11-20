نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجمعة البيضاء في السعودية علي الأجهزة الإلكترونية و الجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجمعة البيضاء في السعودية ، تبدأ بعض المتاجر والمحلات في المملكة العربية السعودية بعمل عروضاً من بداية شهر نوفمبر حتى يوم الجمعة الذي يوافق 27\11، فهذه العروض تتضمن السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة بكافة أنواعه، وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل تخفيضات البلاك فرايداي في المتاجر.

عروض الجمعة البيضاء في السعودية

عروض الجمعة البيضاء في كارفور 2020م، ينتظر الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية تخفيضات كارفور، حيث أن عروضها قد تصل إلى 50%، وفي الآتي سنذكر لكم تخفيضات البلاك فرايداي في كارفور:

تصل التخفيضات على السلع الغذائية إلى 45%.

تصل نسبة التخفيضات على منتجات العناية بالبشرة والطفل إلى 65%.

نسبة التخفيضات على المأكولات الخفيفة والمشروبات إلى 40%.

نسبة التخفيضات على منتجات الألبان والجبن المختلفة قد تصل إلى 40%.

نسبة التخفيضات على الأطعمة المجمدة قد تصل إلى 50%.

عروض الجمعة البيضاء في نون

من أشهر المواقع الإلكترونية التي يستخدمها الملايين هو موقع نون، حيث أنه يقدم الكثير من التخفيضات وذلك بمناسبة يوم البلاك فرايدي والتي من أهمها:

وصل نسبة التخفيضات على اكسسوارات الموبايل وسماعات الرأس والأجهزة المنزلية إلى 50%.

تم تنزيل ميجا على أجهزة التلفاز وشاشة العرض والأجهزة المنزلية المختلفة.

قامت اكسترا بوضع عروضاً قد تبدأ من 10% حتى 50% على جميع الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية.

عروض جوميا في البلاك فرايداي

كما أن موقع جوميا من المواقع العالمية التي تقوم بتقديم عروضاً على السلع المختلفة، وعروض جوميا قد تتلخص في الآتي:

وضعت جوميا عروضاً على شاشات العرض وأجهزة التلفاز حيث أن تلك العروض قد تصل إلى 30%.

نسبة التخفيضات على الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها قد تصل إلى 40%.

نسبة التخفيضات على منتجات الصحة والجمال تصل إلى 70%.

نسبة التخفيضات على الأزياء المختلفة قد تصل إلى 80%.

عروض اكسترا على هواتف سامسونج