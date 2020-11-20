عروض بنده الأسبوعية خصم 65% خصومات الجمعة البيضاء لمدة 4 أيام

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية متميزة وجذابة حيث أن بنده في المملكة العربية السعودية لها علامة تجارية مميزة، و أسواق بنده تقوم بعمل العروض والتخفيضات، مع تقديم كوبونات الخصومات والهدايا والجوائز أقوي عروض السعودية اليوم.

عروض بنده الأسبوعية

هايبر بنده قام بعمل عروض على المفروشات بأسعار لا تقبل المنافسة ومنها:

تخفيضات هايبر بنده مخدة من إن ستايل 75 * 45 وزن كيلو جرام فقط 11.95 بدلاً من 17.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم سعر غطاء سرير 3 قطع، فقط 12.95 بدلاً من 17.95 ريال سعودي.

خصومات بنده سعر وسادة من سافوي فقط 19.95 بدلاً من 32.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده سعر مفرش مطاط، فقط 15 بدلاً من 17.95ريال سعودي.

سعر مفرش للسرير قطعتين، فقط 20 بدلاً من 27.95 ريال سعودي.

سعر وسادة مضغوطة من كانون فقط 44.95 ريال سعودي،

تخفيضات هايبر بنده على السلع الغذائية

عروض بنده اليوم على دجاج ساديا بحجم 900 جرام فقط 15.25 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم سعر دجاج الوطنية بحجم 800 جرام فقط 15.75 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية سعر جزر مستورد حجم كيلو فقط 5.50 ريال سعودي.

سعر زيتون يوناني حجم كيلو فقط 32.50 ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم

عروض الجمعة البيضاء سعر أمريكانا بقري مرتديلا حجم كيلو فقط 38.25 ريال سعودي.

عرض بنده الجمعة البيضاء سعر جبنة بريزيدون إيدام حجم كيلو فقط 27.95 ريال سعودي.

سعر 350 جرام من بنده كريمة البندق والكاكاو فقط 7.50 بدلاً من 15.25 ريال سعودي.

سعر طحين فاخر كويتي حجم كيلو فقط 9.95 بدلاً من 13.50 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده