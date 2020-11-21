احدث عروض جرير خصم يصل ل 50 % على أجهزة اللاب توب وافضل التخفيضات على الجوال jarir.com

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عمر شويل - جدة عروض جرير نقدم لكم أحد عروض مكتبة جرير الحصرية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة اللاب توب، بداية من يوم الخميس 12 من شهر نوفمبر 2020م، و 26 من شهر ربيع أول 1442 هـ، وتضم العروض أنواع مختلفة ومتنوعة من الكمبيوتر المحمول بِماركات عالمية وتخفيضات هائلة، تناسب فئات مختلفة، اغتنموا الفرصة ولا تفوتكم، مكتبة جرير الأفضل دائماً jarir.com. عروض مكتبة جرير عروض جرير الأسبوعية لاب توب آبل ماك بوك اير ريتينا

خصومات جرير كمبيوتر محمول، 13.3 بوصة، إنتل كور آي، 5 رباعي النواة، انتل آريس بلس جرافيك، 512 جيجابايت اس اس دي NVMe M.2، بسعر 5699 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

تنزيلات جرير لاب توب ابل ماك بوك اير كمبيوتر محمول، 13.3 بوصة، إنتل كور آي 5، ثنائي النواة، انتل عالي الدقة جرافيكس 6000، 128 جيجابايت، PCIe فلاش، بسعر 4399 ريال سعودي شامل الضريبة.

عروض الجمعة البيضاء لاب توب Asus (روج ستريكس سكار 17 (جي 732، كمبيوتر محمول للِالعاب، 17.3 بوصة، فئة الجيل العاشر، i7-10875 H انتل كور، انفيديا جي فورس ار تي اكس 2080 سوبر، بسعة 8 جيجابايت، (RAID 0) 4 + 512 جيجابايت اس اس دي x 3.0 NVMe PCIe M.512 جيجابايت 2، متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي، بسعر 10349 ريال سعودي، شامل قيمة الضريبة. عروض جرير الأسبوعية خصومات جرير لاب توب أسوس روج زِيفروس S GX701GX، كمبيوتر محمول لِلالعاب، 17.3 بوصة، (9 الجيل) i7-9750 H انتل كور، انفيديا جي فورس آر تي اكس 2080 ماكس كيو بسعة 8 جيجابايت، 1 تيرابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2، متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي، بسعر 10899 ريال سعودي، شامل قيمة الضريبة.

تنزيلات جرير لاب توب ايسر اسباير 1 A114-32كُمبيوتر محمول، 14 بوصة، إنتل سيليرون أن 400، إنتل يو اتش دي جرافيكس 600، 64 جيجابايت(eMMC)، بسعر 1099 ريال سعودي فقط يشمل قيمة الضريبة.‏

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