نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد وضع الليمون في غسالة الملابس والتخلص من البقع الصعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد وضع الليمون في غسالة الملابس، العناية بالملابس تحتاج إلى شراء المنظفات الغالية والتي لا تعطي النتيجة المطلوبة على الرغم من ذلك، وخاصةً الملابس البيضاء التي تفقد لونها الزاهي مع الغسيل المتكرر، كما يصعب التخلص من بقع العرق الصفراء التي تكون عالقة في الملابس البيضاء الداخلية، وللحصول على نتيجة رائعة كل ما نحتاجه هو مواد بسيطة، ومن أكثر هذه المواد فاعلية هو الليمون، الذي يمكن إضافته للغسيل في على شكر شرائح أو عصير، وما يميز الليمون أيضاً هو يمكن استخدامه في جميع طرق الغسيل، سواء الغسيل العادي أو الغسيل الأتوماتيكي.

فوائد وضع الليمون في غسالة الملابس

يمنح الليمون الملابس رائحة عطرية رائعة، تدوم لفترة طويلة وهذا بمقابل زهيد مقارنة مع المعطرات التجارية المرتفعة الثمن، والتي يسبب بعضها حساسية للبشرة وخاصة الأطفال،كما أن الليمون يتميز بخاصية التبييض ولكن دون ترك بقع على الملابس وخاصة الملونة، يمكن باستخدام الليمون التخلص على البقع الصعبة مثل بقع العصير وبقع الدم وبقع الشوكولاتة والتي تتواجد دائماً على ملابس الأطفال.

كذلك يمكن استخدام عصير الليمون في التخلص من بقع الصدأ، التي تظهر على الملابس عند نشرها على منشر يحتوي على بعض من الصدأ، حيث يتم فرك البقعة ببعض من عصير الليمون وبعد ذلك يتم غسل الملابس بالماء الدافئ، وعندها سوف نتخلص من هذه البقع تماماً.

فوائد أخري لليمون

يمكن استخدام الليمون للتخلص من رائحة العفن، التي تتراكم على الملابس المبللة عندما لا يتم نشرها فور الانتهاء من غسلها، ففي هذه الحالة يتم شطف الملابس بعد إضافة كوب كبير من عصير الليمون إلى ماء الشطف، كذلك لا تقتصر فائدة الليمون على الملابس فقط، بل يمكن استخدامه لتنظيف الغسالة من الداخل، وتخليصها من الروائح الكريهة والشوائب العالقة بها.

الخل للتخلص من البقع الصعبة

كذلك يمكن استخدام الخل أثناء غسل الملابس وخاصة البيضاء لأنه يزيل أي بقع صفراء عالقة بها تماناً، كما أن الخل يعتبر معقم طبيعي وممتاز للملابس وخاصة ملابس الأطفال، كذلك يمكن استخدام الخل لحماية الملابس السوداء من تغير لونها وخاصةً مع تكرار غسيل الملابس، كذلك يحافظ الخل على ثبات لون الملابس الملونة، كما يمكن استخدامه عند غسل الملابس الصوفية لمنحها ملمس ناعم.