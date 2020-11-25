عروض ساكو الأسبوعية خصم من 30 ل 60% ولمدة 4 أيام عروض ولا في الخيال

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عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية، يقدم هايبر ماركت ساكو كل ماهو جديد ومُتميز وخَاص بالرحلات الخارجية أو رحلات التخييم، من كافة المستلزمات المتعلقة التخييم ومنها الطاولات المختلفة الأشكال والقابلة للطي، والكراسي سهلة الحمل والقابلة للطي، فقط تجدونها بجميع فروع هايبر ماركت ساكو داخل المملكة العربية السعودية. عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات ساكو على طاولة مربعة قابلة للطي، مقاس 78 سنتيمتر في 78 سنتيمتر في 74 سنتيمتر، اللون بني، سعر الوحدة(179.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض ساكو الأسبوعية طاولة مستديرة قابلة للطي، مقاس 80 سنتيمتر في 80 سنتيمتر في 74 سنتيمتر، اللون بني، سعر القطعة(179.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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