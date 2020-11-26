نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي عروض الجمعة الخضراء على الالكترونيات بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق بن داود مكة والمدينة وشركة الدانوب أقوى العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية المنزلية، والأجهزة الإلكترونية بما فيها شاشات التليفزيون، ومحضر الطعام، والمكواة، والهواتف وغيرها، في أقوى عروض الجمعة الخضراء في على الالكترونيات في كافة الفروع المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية.

أقوى عروض الجمعة الخضراء على الأجهزة المنزلية

شاشة LED سمارت 50 بوصة مزودة بخاصية 4K بسعر 1399 ر.س، وشاشة 50 بوصة بسعر 999 ر.س.

شاشة LED سمارت كيرف سامسونج 55 بوصة بسعر 2499 ر.س، وشاشة LED سوني 55 بوصة بسعر 2299 ر.س.

غلاية مياه بسعر 34 ر.س بدلًا من 60 ر.س.

خلاط 2*1 ATC 300 وات 1.5 لتر بسعر 79 ر.س بدلًا من 114 ر.س.

محضر طعام 4*1 قوة 500 وات بسعر 89 ر.س، بدلًا من 152 ر.س، ومحضر KENWOOD 600 وات بسعر 169 ر.س، 319 ر.س.

قطاعة خضراوات 400 وات سعة 600 مل بسعر 99 ر.س بدلًا من 160 ر.س.

فرشاة شعر دوارة بسعر 189 ر.س بدلًا من 349 ر.س.

مكواة بخار BRAUN قوة 2350 واط بسعر 139 ر.س، بدلًا من 219 ر.س.

أقوى عروض الجمعة الخضراء على الهواتف المحمولة

هاتف سامسونج Galaxy S20 plus بسعر 2999 ر.س، وهاتف سامسونج Galaxy Note 20 plus بسعر 3399 ر.س.

هاتف سامسونج Galaxy A31 بسعر 899 ر.س، هاتف سامسونج Galaxy A51 بسعر 999 ر.س بدلًا من 1204 ر.س.

هاتف سامسونج Galaxy A71 بسعر 1299 ر.س بلًا من 1751 ر.س.

هاتف هواوي nova 7 se بسعر 1499 ر.س بدلَا من 1599 ر.س.

سماعة بلوتوث اكستريم بسعر 69 ر.س بدلًا من 108 ر.س.

هذه العروض متوفرة في شركة الدانوب في الفروع التالية:

جدة : حراء، رد سي مول، حي الخالدية، ميرفي ميجا مول، حي الصفا السلام مول.

الخبر: ابن جمعة سنتر الراكة سكوير.

الجنوب: جيزان.

الرياض: حياة مول، بانوراما مول, الابداع بلازا.

عروض الجمعة الخضراء من بن داود مكة والمدينة

هذه العروض سارية من 22 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر 2020 أو حتى نفاذ الكمية، في فرع العزيزية، وهايبر الكعكة بالمدينة المنورة، وهايبر روتانا، والجامعات، وهايبر حراء.

شاشة skyworth سمارت تعمل بخاصية 4k 50 بوصة بسعر 1199 ر.س بدلًا من 1699 ر.س، و 65 بوصة بسعر 2099 ر.س بدلًا من 2399 ر.س.

شاشة atc 50 بوصة بسعر 999 ر.س بدلًا من 1752 ر.س.

مكواه بخار براون بسعر 139 ر.س بدلًا من 219 ر.س.

محضر طعام KENWOOD بسعر 169 ر.س بدلًا من 319 ر.س