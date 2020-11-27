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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل ل 60% عروض ولا في الخيال حتي 30 نوفمبر في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده على أجهزة المطبخ خصومات على منتجات المطبخ الزجاجية وما تشمله من أكواب زجاجية، وأوعية بغطاء وبدون غطاء، وصحون بجميع المقاسات، كل ذلك وأكثر حصري داخل هايبر ماركت بنده في جميع بفروعِه المنتشرة بالمملكة العربية السعودية.
عروض بنده على أجهزة المطبخ
عروض وتخفيضات على منتجات المطبخ الزجاجية من ماركة لومينارك في هايبر ماركت بنده:
- عروض بنده على زبدية للسكر بغطاء من ماركة لومينارك، واحد مع واحد أخر مجانًا، مقاس عشرة سنتيمتر، سعر الطقم تسعة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عرض بنده على زبدية من ماركة لومينارك، واحد مع واحد أخر مجانًا، سعر العرض خمسة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات بنده عرض كوب لابوني هابي من ماركة لومينارك، واحد مع واحد أخر مجانًا، سعر العرض عشرة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تنزيلات بنده عرض كوب أنسى أرتيك من ماركة لومينارك، واحد مع واحد أخَر مجانًا، سعر العرض سبعة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات بنده على عرض صحون عشاء نيو كارين من ماركة لومينارك، واحد مع واحد أخَر مجانًا، سعر العرض(8.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
تخفيضات بنده الأسبوعية
عروض وتخفيضات على منتجات المطبخ الزجاجية من ماركة باساتشِي في هايبر ماركت بنده:
- خصومات بنده على طقم زبديات من ماركة كارمان كاسي باساتشِي، واحد مع واحد أخَر مجانًا، عدد ست قطع، سعر الطقم أَثنين وعشرين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عرض كاسة إيموجي من ماركة باساتشِي، واحد مع واحد أخَر مجانًا، سعر العرض سبعة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عرض طقم كاسات من ماركة باساتشِي، واحد مع واحد أخَر مجانًا، عدد ست قطع، سعر العرض(16)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة ضريبة القيمة.
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