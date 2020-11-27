عروض هايبر بندة علي كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيةتخفيضات تصل الي 45%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بندة ما تقدمه بنده من العروض المميزة يقدم هايبر بنده اقوى عروضه القوية والمميزة التي ينتظرها الجميع ويسعون إليها لقضاء احتياجاتهم المنزلية، لذا يقوم هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية بتقديم محتويات العروض المميزة، مثل كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والهواتف الذكية، وكل ما يحتاجه المنزل. عروض هايبر بندة أقوى عروض هايبر بندة تلفزيون إمبكس 58 بوصة بسعر 999 ريال سعودي. محضرة طعام فيليبس، 700 واط بسعر 199 ريال سعودي. قلاية بدون زيت تيفال، 4.2 لتر، بسعر 249 ريال سعودي. غلاية كهربائية فيليبس بسعر 99 ريال سعودي. تخفيضات هايبر بندة قطاعة مولينكس بسعر 95 ريال سعودي. قلاية بدون زيت فيليبس، 1 لتر بسعر 399 ريال سعودي. خلاط جيباس بسعر 65 ريال سعودي. عصارة أي تي سي، 400 واط بسعر 149 ريال سعودي. خصومات هايبر بندة الأسبوعية صانعة ساندويتشات جيباس بسعر 49 ريال سعودي. قطاعة جيباس بسعر 59 ريال سعودي. طقم عشاء فخاري، 36 قطعة بسعر 100 ريال سعودي. طقم قدور كوركماز تومبيك، 6 قطع بسعر 299 ريال سعودي. ترمس ستانليس ستيل شاها، 1.5 لتر بسعر 80 ريال سعودي. عروض هايبر بنده للشاشات والجوالات عروض هايبر بندة علي تلفزيون تي سي ال 70 بوصة بسعر 2799 ريال سعودي. تلفزيون توشيبا 43 بوصة بسعر 799 ريال سعودي. تلفزيون سكاي وورث 32 بوصة بسعر 399 ريال سعودي. تابلت للأطفال الكاتيل بسعر 289 ريال سعودي. لينوفو أي 8 بسعر 499 ريال سعودي. اتش تي سي ديزاير 2 إس بسعر 399 ريال سعودي. خصومات هايبر بندة الشهرية خصومات هايبر بندة نوكيا 5.3 بسعر 629 ريال سعودي. أونور 9 إكس بسعر 849 ريال سعودي. أونور 9 أكس لايت بسعر 719 ريال سعودي. أونور 10 أي برو بسعر 799 ريال سعودي. هواوي واي 8 بي، بسعر 849 ريال سعودي.

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