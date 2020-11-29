نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العثيم السعودية Othaim كبرى التخفيضات على الاجهزة المنزلية واجهزة المطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة العثيم السعودية هو أحد أكثر متاجر السلع الإستهلاكية شهرة داخل السعودية، ونجد فروعه منتشرة بكثرة في كل أنحاء المملكة، وقد اشتهرت أسواق العثيم بما تقدمه من عروض مميزة، وعروض العثيم داخل السعودية هذا الأسبوع فريدة من نوعها، لما تضمّه من عروض الجمعة البيضاء، وقد شملت تخفيضات العثيم عدد من الأجهزة المنزلية الحديثة والمتنوعة، والتي نعرضها لكم اليوم بشكل أكثر تفصيلًا.

العثيم السعودية Othaim كبرى التخفيضات على الاجهزة المنزلية واجهزة المطبخ

تضم العروض في التالي أسعار أدوات المطبخ، وأجهزة تحضير الطعام، وكذلك الأجهزة المنزلية التي لاغنى عنها في كل بيت، والعروض مستمرة في فروع أسواق عبدالله العثيم حتى يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، الموافق 16 ربيع الآخر 1442.

عروض العثيم السعودية على الاجهزة المنزلية

غسالة هومر سعة 5 كيلو جرام، الغسالة مزودة بحوضين، بسعر خاص جداً 385 ريال سعودي.

مكنسة كوولين، مكنسة برميل سعة 21 لتر، بعر مميز جدًا 139 ريال سعودي فقط.

شواية باربكيو مقاس صغير، بسعر حصري 64.95 ريال سعودي فقط لا غير.

ميكروويف جيباس سعة 20 لتر، بسعر خاص 149 ريال سعودي.

عروض العثيم السعودية على اجهزة المطبخ

مقلاة امجوي، مقلاة كهربائية بدون زيت، بسعر مميز 249 ريال سعودي.

غلاية ماء نيكاي، بسعر خاص جدًا 29 ريال سعودي فقط.

صانع طعام كينوود 190 بي اف، بسعر 139 ريال سعودي.

قطاعة بصل جانو قوة 260 وات، بسعر 39 ريال سعودي.

صانع طعام جيباس 4 في 1، بسعر مميز 99 ريال سعودي فقط.

عروض العثيم على أطقم المطبخ

طقم صينية فرن نادر، عدد 3 قطع بيضاوي أو مستطيل، بسعر مميز 34 ريال سعودي.

طقم إفطار كولين، بسعر 129 ريال سعودي.

طقم مقلاة بلاكستون 2 قطعة، بسعر 34 ريال سعودي.

طقم قدور رويال فورد، بسعر 99 ريال سعودي.

طقم طبخ هوم اواي، عدد 8 قطع، بسعر 89 ريال سعودي فقط.

طقم حافظة ثلج كوزموبلاست، بسعر خاص 89.95 ريال سعودي.

عروض العثيم السعودية قدمناها لكم بمناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء وخصومات نهاية العام على الأجهزة والأدوات المنزلية، بجانب أطقم الطبخ، ويمكن الإستفادة من كل العروض المذكورة في مختلف فروع العثيم المنتشرة في كافة أرجاء المملكة.