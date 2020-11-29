نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الإثنين 30 نوفمبر 2020 عروض مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ليوم الإثنين هي واحدة من أشهر العروض التي تقدمها أسواق العثيم يوم الإثنين من كل أسبوع وتكون جميع هذه العروض عروض علي المنتجات الطازج التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أخر عروض العثيم الطازج الجديدة ليوم الإثنين الموافق 30 نوفمبر 2020.

عروض العثيم ليوم الإثنين

يعد مهرجان الطازج من أسواق العثيم من أقوى العروض والتخفيضات التي تقدمها أسواق العثيم في السعودية وفي هذا اليوم تقدم أسواق العثيم عرض ال 2 كيلو بسعر 1 كيلو فقط وهو تخفيض كبير للغاية ومميز للغاية تقدمه أسواق العثيم علي جميع الخضروات والفواكه والكثير من المواد الغذائية حيث يشمل العروض تخفيضات على الموز والتفاح والبطل والطماطم والباذنجان والفلفل والبطاطا والعنب والجزر والجوافة والليمون هذه الخضروات والفواكه يمكنك الحصول على 2 كيلو بسعر كيلو واحد فقط وأيضا اللحوم لمختلف أنواعها يمكنك الحصول على 2 كيلو بسعر 1 كيلو.

تشمل عروض العثيم الاثنين الكثير من المواد الغذائية المختلفة مثل التورتة والكوكيز الشكولاتة الكرواسون جبن وجميع أنواع الجبن مثل الجبن الدومتي والقشدة المائدة بدر والكثير من أنواع الجبن والمأكولات المختلفة التي ستجدها ضمن عروض العثيم الرائعة التي يتم تقديمها كل اثنين من كل أسبوع.