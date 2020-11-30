نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل فورت نايت Fortnite على الجوال والكمبيوتر اندرويد وايفون 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل فورت نايت Fortnite على الجوال والكمبيوتر هي لعبة من ألعاب الفيديو الإلكترونية والتي شدت انتباه الكثير في الآونة الأخيرة، ويتم تشغيلها على نظام بلاي ستيشن 4، حيث تتحدث اللعبة عن الأرض المعاصرة حيث تأتي عاصفة مفاجئة على العالم وتظهر مخلوقات كثيرة مثل الزومبي لكي تهاجم البقية علي هذا الأرض فورت نايت Fortnite هي التي تقوم بمحاربة هذه العاصفة.

تحميل فورت نايت Fortnite على الجوال والكمبيوتر

مخاطر لعبة فورت نايت Fortnite مثلها مثل كثير من الألعاب الإلكترونية الأخرى التي تعمل على شد جذب انتباه الأطفال وقد تصل إلى حد الإدمان في بعض الحالات.

فقد تأثر بها بعض الأطفال حيث ظلوا يقلدون حركات اللعبة بالطرقات العامة مما يشكل خطراً على الأطفال من هذه اللعبة كغيرها من الألعاب الإلكترونية الأخرى كلعبة الحوت الأزرق مثلاً.

كيف أصبحت لعبة فورت نايت الأكثر شعبية

حيث أن لعبة فورت نايت Fortnite تقدم بدون أي مقابل مادي وذلك غير أنه يسهل عليك أن تصل إليها من خلال متاجر الألعاب أو بعض المواقع الإلكترونية الأخرى غير أن من صممها جعل كل مستوى بها يحثك بالشغف للوصول للمستوى الذي يليه للحصول على مزيد من المكافآت المقدمة داخل.

هناك الكثيرين الذين لديهم شغف الألعاب الإلكترونية وحيث أنها أيضاً تعد من الألعاب الممتعة بصرياً عن غيرها من الألعاب الأخرى مثل لعبه فري فاير free fire.

كيفية تحميل فورت نايت Fortnite على الكميوتر

قم بفتح صفحة الفورت نايت عن الشبكة العنكبوتية (الإنترنت).

عن الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). ثم الوقوف على زر تحميل اللعبة.

سيتم الموافقة على التحميل وعليك الانتظار لاكتمال تحميل ملف اللعبة.

ثم قم يدوياً بتشغيل البرنامج لكي يثبت اللعبة على جهازك.

سيظهر لك Epic Games قم بالوقوف على زر تنزيل Fortnite .

ثم عليك أن تنتظر حتى يتم تثبيتها تلقائي.

قم بتشغيل اللعبة الآن مباشرة.

طريقة تحميل فورت نايت Fortnite على الأيفون