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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو الأسبوعية خصومات تصل ل 60% وحتي 15 نوفمبر ألحق العرض في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض هايبر ساكو في نهاية العام وأيام الجمعة البيضاء ، فقط وحصريًا تجدون كل ما يلزم المنزل العصري من أجهزة كهربائية، كما تتميز أسواق ساكو بتوفير كل ما يخص الرحلات والتخييم أقوى عروض السعودية اليوم.
عروض هايبر ساكو
خصومات ساكو نهاية العام على مصابيح الطوارئ
- عروض ساكو الأسبوعية المصباح تخييم أبيض ثلاثة في واحد أوتو سمارت، سعر الوحدة(99)ريال سعودي، بدلاً من(131)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(32)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات ساكو مصباح تخييم، سعر الوحدة(75)ريال سعودي، بدلاً من(87.50)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(11.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيضات ساكو مصباح تخييم، اللون أبيض، سعر الوحدة(169)ريال سعودي، بدلاً من(197)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(28)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- مصباح تخييم متعدد الوظائف، اللون أبيض، سعر الوحدة(279)ريال سعودي،بدلاً من(328.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- مصباح طوارئ ليد، ثلاثة واط، مع شرائح بلازينج ليد، سعر الوحدة(43.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
تخفيضات ساكو
تخفيضات نهاية العام من ساكو على أدوات الطوارئ
- عروض ساكو الأسبوعية بخاخ لنفخ الإطارات من ماركة فيكس فلات، سعة العبوة 355 مللِي، سعر العبوة(28.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيضات ساكو بخاخ لنفخ الإطارات من ماركة فيكس فلات، سعة العبوة 479 مللِي، سعر العبوة(32.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- مولد كهربائي، تشغيل 2800 واط، سعة الوقود 15 لتر، مدة التشغيل ست ساعات، سعر الجهاز(1599)ريال سعودي، بدلاً من(1809)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(210)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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