دعاء وقت نزول المطر وهبوب الريح

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عمر شويل - جدة دعاء نزول المطر وهبوب الريح، إن أفضل العبادات هي عبادة الدعاء، بها يتقرب الإنسان إلى ربه ويلجأ إليه إيمانًا منه أن الله وحده هو القادر على تحقيق ما يتمنى، فكما قال الله تعالى في القرآن الكريم فيما معناه أن أقرب وقت يكون الإنسان لربه وهو ساجد يدعو له، وهناك أدعية معينة يدعو بها الإنسان لتحقيق حاجة معينة له في باله، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الدعاء المستجاب عند نزول المطر.

الدعاء المستجاب في وقت نزول المطر

لا يوجد صيغة معينة في الإسلام لأي دعاء يمكن على الإنسان أن يدعو بها لكي يستجيب الله له أمر معين، فيمكن على الإنسان أن يعبر بأي شكل وأي طريق بالشيء الذي يريد الله أن يستجيبه له، من الأوقات المحببة للدعاء هو وقت نزول المطر، وبما أننا في وقت الشتاء و وقت دخول المطر، يمكن أن نوجه إلى الله بالدعاء لكي يستجيب لنا في وقت المطر.

تعريف دعاء نزول المطر

يقوم الكثير من المسلمين بجعل وقت نزول المطر هو وقت استجابة الدعاء ويهدف الكثير منهم إلى ذلك، يوجد الكثير من الأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب وقت نزول المطر وكان يستهدف الدعاء في أثناء هطول المطر، وذلك لأن الأمطار تعد رمز مهم من رموز الخير لدى البشرية لأنها تقوم بجلب الخير الكثير من الكائنات الحية سواء الإنسان أو الحيوان أو النبات.

الدعاء الذي يقال عند هطول المطر

تتعدد الأدعية الخاصة بوقت نزول المطر وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو أدعية كثيرة تخص المطر، لكن تعددت الصيغ التي يمكن أن يدعو الإنسان إلى ربه في وقت نزول المطر وهذا الاختلاف يكون على حسب شكل هطول المطر سواء كان المطر كثير أو قليل، أو كان المطر يعقبه برق ورعد.

الصيغة الأولى التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه أثناء مروا المطر هي استعاذة الرسول صلى الله عليه وسلم من شر المطر وشر ما حوله، أما الصيغة الثانية فهي أن يرزق الله البشرية الخير من وراء هذا المطر.