نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو رقم التعريف الشخصي بنك مصر وأهم مميزات خدمة IVR في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنك مصر من أفضل البنوك الموجودة في مصر والأكثر شهرة، كما تعتبر من أكثر البنوك التي تتميز بإقبال كبير من قبل الأفراد لما تمتاز به من تقديم الكثير من الخدمات المصرفية لعملائه، كما شارك بنك مصر في بناء الكثير من الشركات الوطنية كالشركات المتخصصة في مجال السياحة والنقل والطيران وغيرها، ومن خلال ما يلي سنقدم رقم التعريف الشخصي بنك مصر. رقم التعريف الشخصي بنك مصر يوفر بنك مصر خدمة جديدة وهي الخدمة الصوتية التي يمكن من خلالها أن يعرف العميل رقم التعريف الشخصي الخاص به والتي تتم من خلال الاتصال على الرقم 16888 وذلك من خلال أي موبايل أو أي تليفون أرضي.

يمكن للعميل أن يتواصل مع خدمة العملاء تلك في أي وقت خلال الأربعة وعشرون ساعة على مدار الأسبوع ومن أي مكان داخل مصر.

قام البنك بتوفير تلك الخدمة منذ ثلاث سنوات، وهذه الخدمة متوفرة حتي في أيام الأجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع. رقم الخدمة الصوتية من خارج مصر كما يمكن أيضًا للعملاء الاستعلام عن الرقم التعريفي الشخصي الخاص بهم من خلال الاتصال على هذا الرقم 02-25292860 حيث يمكن الاستعلام من خلاله في أي وقت خلال الأربعة وعشرون ساعة طوال أيام الأسبوع ولكن من أي مكان خارج مصر.

وقد أسس البنك خدمة رقم التعريف الشخصي بنك مصر لتسهيل التواصل مع العملاء واستطاعة العملاء ترك الاستفسارات الخاصة بهم، وإمكانية الاستعلام عن أرصدتهم في حساباتهم الشخصية.

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