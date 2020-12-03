نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وخصومات لولو هايبر السعودية على الشاشات والإلكترونيات اوفر عروض 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وخصومات لولو هايبر السعودية على الشاشات والإلكترونيات من الأجهزة اللوحية، واكسسوارات الهواتف الذكية يقدمها هايبر لولو ماركت لعملائه داخل المملكة السعودية، حيث يقدم سوبر مهرجان 2020 Super Fest المميز، ويعرض العديد من المنتجات المتنوعة والمختلفة المواصفات عالية الجودة بأسعار تنافسية ومخفضة، ويستمر مهرجان العروض طوال الشهر على أن يبدأ المهرجان أسبوعه الثاني ويستمر حتى يوم 8 ديسمبر الحالي أو حتى نفاذ الكميات المطروحة من المنتجات داخل العروض، ويمكنكم طلب العروض أونلاين والإستفادة من خدمة الشحن حتى المنزل وإليكم أقوى عروض وخصومات لولو هايبر السعودية الأسبوعية على الشاشات والإلكترونيات

عروض وخصومات لولو هايبر السعودية أقوى العروض

يقدم هايبر لولو السعودية أقوى عروض وخصومات على أسعار العديد من المنتجات، وتشتمل العروض على الشاشات وأجهزة التابلت اللوحية والإلكترونيات مثل السماعات اللاسلكية ومضخمات الصوت وسماعات الأذن، بالإضافة إلى عروض الساعات الإلكترونية المميزة عالية الجودة ويمكنكم تصفح العروض في التالي.

عروض وتخفيضات لولو السعودية على الشاشات

عرض شاشة تلفزيون ايكون IKON سمارت تي في 50 إنش، مزود بـ واي فاي ونتفليكس، ويعمل بصورة فائقة الوضوح والنقاء بسعر 899 بدلًا من 1429 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون ال جي LG سمارت تي في 43 إنش، يتمتع بصورة عالية النقاء وفائقة الوضوح بسعر 1549 بدلًا من 2499 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون ايكون IKON سمارت تي في، تتمتع بصورة عالية النقاء 75 إنش LED بسعر 2899 بدلًا من 5499 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون ايكون IKON سمارت تي في 85 إنش، يتمتع بصورة فائقة الوضوح وجودة عالية بسعر 5499 بدلًا من 9899 ريال سعودي.

عروض الشاشات من هايبر لولو السعودية

عرض خاص من ايكون IKON شاشة تلفزيون سمارت تي في 70 بوصة، عالية الوضوح والنقاء بسعر 2199 بدلًا من 4399 ريال سعودي.

عرض خاص من ايكون IKON شاشة تلفزيون سمارت تي في 65 بوصة، فائقة الجودة وعالية النقاء بسعر 1599 بدلًا من 2639 ريال سعودي.

عرض خاص من ايكون IKON شاشة تلفزيون ذكي 43 بوصة، يتمتع بصورة فائقة الوضوح وعالية الجودة بسعر 749 بدلًا من 1099 ريال سعودي.

عرض شاشة ايكون IKON تلفزيون 32 بوصة بسعر 359 بدلًا من 549 ريال سعودي.

عرض شاشة ايكون IKON تلفزيون ذكي 32 بوصة بسعر 459 بدلًا من 659 ريال سعودي.

عرض شاشة ايكون IKON الذكية 40 بوصة LED بسعر 659 بدلًا من 989 ريال سعودي.

عروض هايبر لولو السعودية المذهلة على الإلكترونيات

عرض خاص من ايكون IKON تابلت للأطفال، مقاس 7 إنش رباعي النواة بسعر 159 بدلًا من 199 ريال سعودي.

عرض خاص من ايكون IKON لمحبي الساعات الذكية IK-W80 بسعر 45 بدلًا من 80 ريال سعودي.

عرض خاص من ايكون IKON سوار ذكي باللون الأسود أو الأحمر IK-SB22 بسعر 59 بدلًا من 119 ريال سعودي.

عرض خاص من هواوي Huawei MediaPad T3-10 مقاس 10 بوصة، مزود بذاكرة داخلية 16 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 599 بدلًا من 689 ريال سعودي.

جمعنا لكم أرخص عروض وخصومات لولو هايبر السعودية على الإلكترونيات، والتي تشتمل على عروض الشاشات التلفزيونية والأجهزة اللوحية مثل أجهزة التابلت متعددة المواصفات عالية الجودة والكفاءة بأسعار مخفضة وخصومات مذهلة، وللتعرف على المزيد من عروض التوفير في كبرى متاجر السعودية على الإلكترونيات تابعونا