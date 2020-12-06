نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض اكسترا علي بلايستيشن 5 بنظام التقسيط extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم متجر اكسترا الإلكتروني مجموعة متنوعة من العروض، علي الأجهزة المنزلية، والجوالات، وأجهزة التكنولوجيا الذكية مثل جهاز بلايستيشن 5 الذي سوف نستعرض معكم مميزاته، وسعره مع تقديم مجموعة من عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية. عروض اكسترا جوال ايفون اس اي 256 جيجا، بسعر (2499) ريال.

أيفون إس إي 2020، 128 جيجا بسعر (2499) ريال. سامسونج جالاكسي زد فولد 2 ، بسعر (7999) ريال.

لينوفو إيه 6 نوت، 32 جيجا، أسود، بسعر (379) ريال. جنرال الكترك، مكيف شباك17600 وحدة تبريد، بارد، روتاري، بسعر (1169) ريال سعودي. أبل أيباد برو 2020، 12.9 بوصة، واي فاي 4 جي، 128 جيجا، رمادي، بسعر(5149) ريال.

أبل أيباد ميني، 64 جيجابايت، شاشة 7.9 بوصة، واي فاي، فضي، بسعر (2399) ريال.

فيليبس قلاية هوائية، 1900 واط، 1.2 كيلو، أسود، بسعر (899)ريال. برينسيس، صانعة قهوة، 1.5 لتر، 900 -1050 واط، بسعر (599)ريال سعودي.

كلاس برو، عجانة، 4.5 لتر، 1000 واط، بسعر (599)ريال.

فيليبس محضر طعام، 600 واط، سرعتان، وعاء 1.3 لتر، اسود، بسعر (299) ريال.

باناسونيك فرامة لحم, 3500 واط, يابانية من طراز ساموراي الحادة, ضوضاء منخفضة أثناء التشغيل، بسعر (1599) ريال سعودي. بلايستيشن 5 يقدم متجر اكسترا بالسعودية، جهاز سوني بلاي ستيشن 5 بسعر 2299 ريال سعودي، كما يمكنكم شراءه بنظام تسهيل للتقسيط لمدة 36 شهر، الذي يمتاز بعدد 2 منافذ اتش دي إم اي، وسوف نعرف علي مزايا جهاز بلاى ستيشن 5 : وجود إطارات تتميز بالسلاسة والسرعة.

السماح للاعبين بترقية الأقراص.

وجود قوة وحدة معالجة مركزية مخصصة، مع محرك الأقراص الثابتة.

وجود جهاز إخراج وإدخال متكامل، لإعادة صياغة القواعد.

تكامل محتوي سحب البيانات، من محرك الأقراص ذو الحالة الثابتة، بسرعة. إمكانية التحكم في فترات الألعاب.

شاشة عرض بدقة 4320p.

إمكانية شخن وحدتي التحكم اللاسلكيين في وقت واحد، دون الحاجة لتوصيلهم بالجهاز.

وجود واجهة التحديات داخل الألعاب المدعومة.

مشاركة نتائجك مع الأصدقاء، في حالة تفوق صديقك في اللعب سوف يتم إخطارك وسوف تحصل علي فرصة التفوق عليه.

إمكانية منح اللاعبين الآخرين تقديرات إيجابية للتشجيع.

عرض التقديرات التي حصلت عليها بملف التعريف الخاص بك.

إضافة ملفات الفيديو، مع التقاط صور عالية الجودة والوضوح.

وجود مجموعة من الألعاب المميزة مثل سبايدرمان المطورة أخر إصدار. X إقرأ أيضاً: عروض اكسترا جوال ايفون 11 برو ماكس بالتقسيط extra

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