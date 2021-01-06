نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود خصم هنقرستيشن 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة هل تبحث عن كود خصم هنقرستيشن 2021؟ نعرض هنا مجموعة من الأكواد المهمة التي تساعدك في الحصول على خصومات عند طلبك للطعام من تطبيق هنقرستيشن في بداية العام الجديد.
هنقرستيشن
هنقرستيشن من أكبر تطبيقات توصيل الطعام في الوطن العربي وتملكه حاليا المنظمة الألمانية التي تعمل في مجال التنسيق ونقل المواد الغذائية حيث يوصف التطبيق بأن النقل سريع ومحمي و، والعميل، يقوم المقهى وسائق النقل بإجراء تقييمات لضمان طبيعة الخدمة على جميع المستويات.
تطبيق هنقرستيشن
هل تعاني عند طلب أكلك بالطريقة التقليدية؟ هنقرستيشن Hungerstation جعلتها عملية بسيطة بالنسبة لك! ليس من الصعب استخدام التطبيق ويمنحك تجربة أكل رائعة. الهدف هو أن تكون مرجعك الأساسي لما تبحث عنه في المقاهي وقوائم المطاعم.
كانت البدايات في عام 2012 في مدينة الخبر على حساب رجال أعمال سعوديين عملوا على تصميم خدمة تساعد في توصيل الطعام. في الوقت الحالي، تقدم هنقرستيشن Hungerstation أكثر من 4000 مطعم في أكثر من 70 منطقة حضرية في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
كود خصم Hungerstation
إذا كنت بحاجة إلى الطلب من تطبيق هنقرستيشن فيجب عليك استخدام القسيمة لأنها توفر لك قدرًا مناسبًا من الطلبات وتعيد مبلغًا إلى المحفظة لاستخدامها في وقت آخر.
إذا كان هذا أول طلب لك من تطبيق فقط أتمم طلبك وأدخل الكود التالي للحصول على الخصومات: D50
إذا لم يكن أول طلب لك يمكنك الحصول على خصم 30% من تطبيق هنقرستيشن Hungerstation عبر الكود التالي: 2C9DBQG
كانت هذه أكواد خصم من تطبيق هنقرستيشن في المملكة لطلب الطعام من المطاعم المختلفة عبر الهاتف.
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