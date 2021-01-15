تراند الفن: آخر تطورات الحالة الصحية للاعب الاهلى محمد بركات

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 يناير 2021 10:07 مساءً - admin ‏14 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 43 زيارة أصيب محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة. وأعلن اتحاد الكرة آخر تطورات حالة “الزئبقي” عقب إصابته بـ”كورونا”. وقال إن نتيجة المسحة الطبية التي أجراها عقب شعوره ببعض الأعراض الخفيفة، جاءت إيجابية، موضحًا أنه يخضع حاليًا للعزل المنزلي. وأكمل أنه ينفذ البروتوكول الطبي وفقا للإجراءات المتبعة، وأن حالته مستقرة. شاركها

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