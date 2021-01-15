شوف عروض بيم اليوم الاثنين 18 يناير 2021 حتى نفاذ الكمية

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عمر شويل - جدة تحتوي عروض بيم ماركت اليوم على أقوى الخصومات على جميع منتجاتها والتي تتكون من أرز أبيض البريمو ودجاجه كاملة اطياب، وزبده خليط الحلوبة، وكمامة وجه 5 طبقات، ومربي فراولة التين مشمش حلواني، وحليب محلي، وحلوى جيلي فواكه ميمو، وسردين تونيلا وويفر مغطي بالشكولاتة ومحشو، ومايو كاتشاب ايلو وصوص كاوبوي ايلو وصوص نيويورك برجر ايلو وصوص رانش ايلو وصوص شيدر ايلو، وصوص تكساس برجر ايلو، ومنظف مياه السيفون بيوراتانك، ومنظف نواليت بلوك بيورا، واكياس قمامة معطرة كوين، وفازلين مرطب اوبال، وماء ورد تونيك للوجه سبراي لينا، ومعقم للايدي كحول، ومعطر جو اكوا تاتش.

عروض بيم اليوم

تتميز عروض بيم بتخفيضات هائلة على جميع منتجاتها الأسبوعية والتي تتكون من كمامة وجه 3 طبقات ايفوني ، وحفاضات أطفال كيلوت مقاس 5 مولفيكس، ومناديل وجه ضد البكتيريا فإميليا، ومناديل تواليت مضغوطة فإميليا، ومناديل تواليت بابيا، ومناديل وجه بابيا، شامبو للرجال كلير، ومسحوق غسيل أتوماتيك صن لايت، ومنعم ملابس كمفورت، وصابون للوجه لوكس، وصابون سائل للايدي لايف بوي، ومزيل عرق دوف، ومزيل للعرق رول أون ريكسونا ويتوفر أيضا جميع أنواع لفواكهه مثل تفاح مستورد، وموز مستورد، وتفاح أصفر مستورد، وبرتقال عصير، وكنتالوب، وبرتقال بسرة، وبطاطا سكري، وأبو فروة.