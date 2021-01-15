تراند الفن: الصحة العالمية تزف بشرى مفرحة بشأن كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 يناير 2021 11:05 مساءً - قال الدكتور أمجد الخولى، استشاري الوبائيات بمنطمة الصحة العالمية، إن التحورات في سلالات فيروس كورونا لا تزيد من خطره لكنها تزيد من سرعة انتشاره، مضيفا أن جميع التحورات لم تغير التركيبة الأساسية للفيروس وعلاج كورونا قادر على التعامل مع السلالات الجديدة واللقاح أيضا.

وكشف الخولي، أن هناك مؤشرات جيدة جدا لاحد العلاجات لفيروس كورونا، لافتا إلي ان النتائج مبشرة جدا وخلال اسابيع قليلة يخرح للنور.

وأكد ان الفيروس ينتشر بشكل سريع والوضع يشير لحالة قلق، مضيفا ان العالم يتجة للغلاق، و أننا في حالة ارتفاع في نسبة الاصابات حول العالم، لافتا الي ان اللقاحات فعالة في التعامل مع السلالات الحديدة للفيروس.

وتابع استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن التحورات في الفيروس تتم بشكل مستمر وهناك الالف التحورات، وظهر منها في بعض دول الشرق الأوسط ومنها عنان والاردن وتم تأكيد ظهور سلالات لديها جديدة من الفيروس.

وأكد الدكتور، أن انتشار الفيروس سهلا جدا وعلينا الحذر من طريقة الانتقال كما هي والعلاج واللقاح ضد كورونا فعال بقوة مع أي سلالة كورونا.