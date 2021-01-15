فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 يناير 2021 11:05 مساءً - admin ‏6 دقائق مضت أخبار المشاهير 17 زيارة شاركت الفنانة فيفي عبده، صورة نادرة تجمعها بالممثل الراحل عمر الشريف، وذلك في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي” إنستجرام”. وظهرت فيفي عبده إلى جانب عمر الشريف، ببدلة رقص بلقطة عفوية وهو يحمل عصا وسط أجواء فرح وضحك، ولاقت الصورة إنتشاراً واسعاً في صفوف رواد مواقع التواصل الإجتماعي. يذكر أن عبده أوضحت مؤخراً حقيقة الأخبار التي إنتشرت عن تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة ونشرت لى صفحتها الخاصة صورة لها، وكتبت عليها نافية هذه الاخبار تماماً وقالت:”يا جماعة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة عليك يا فوفو اه والله العمر مش بعزقة انا برد علي اللي بيقول انا في الانعاش بعد الشر عليا ان شاء الله اللي يكرهني وما تمني لك على فكرة”. كما وجهت رسالة إلى جمهورها لتطمئنهم عليها قائلة :”كنت غايبة شوية عشان كنت تعبانة أوي ومش قادرة أرد بس دلوقتي الحمد لله بتحسن وبقيت كويسة وزي الفل وحبيت اطمنكم عليا”. Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2021-01-14 18:22:32Z | | شاركها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيفى عبده تنشر صورة مثيرة مع عمر الشريف .. لن تصدق ماذا يفعل معها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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