تراند الفن: هبوط كبير لأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 يناير 2021 11:05 مساءً - admin 58 دقيقة مضت اقتصاد 64 زيارة
واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال الأسبوع الماضي، ليفقد الجرام 15 جنيها.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم الجمعة إلى 810 جنيهات مقابل 825 جنيهًا الجمعة الماضي.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 694.3 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو925.7 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6480 جنيها.
وأشار نجيب، إلى أن الوقت الحالي يعد وقت الشراء، ليستفيد المستثمرون من التراجع الكبير في الأسعار تمهيدًا لجني الأرباح حال ارتفاع الأسعار مرة أخرى.
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