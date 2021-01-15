فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 يناير 2021 11:05 مساءً - admin ‏34 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 32 زيارة تسبب أرنولد – الظهير الأيمن لفريق ليفربول الإنجليزي – في موجة من الغضب بسبب استخدامه كلمات غير موفقة في وصفه للنجم المصري محمد صلاح. و وصف “أرنولد” زميله صلاح بـ “الحيوان” ، قائلا: محمد صلاح حيوان مطلق في صالة الجيم. وأضاف: أنا معجب به حقا لتفانيه في هذه الرياضة وشغفه بما يقوم به كجزء من فريق ليفربول . وأردف: هو قدوة للاعبين الأصغر سنا ونحن معجبون بأفكاره وعقليته. وتسخدم كلمة حيوان في الغرب بمعنى (وحش) بينما تعني في اللغة العربية إهانة وهو ما صنع موجة من اللغط. شاركها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: زميل محمد صلاح في ليفربول يشتمه بلفظ خارج .. لن تصدق بماذا وصفه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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