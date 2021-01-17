شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات تصل ل 60 % أحدث الموديلات

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية تتمتع مكتبة جرير دائمًا بميزة توفير جميع المزايا المتطورة والحديثة والأحدث في جميع المجالات وجميع الأجهزة الإلكترونية، وخلال هذا الأسبوع تقدم الشركات الكبرى منتجات بتخفيضات وخصومات كبيرة، لذلك لن تفعل ذلك وتفوت العروض والتنزيلات من مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية هذا العرض الأقوى في السعودية ولا مثيل له. خصومات مكتبات جرير عروض جرير على المنتجات الحديثة من مكتبات جرير: عروض جرير الأسبوعية اكس دوريا بريميوم بروتكشن باك، ملحقات للهاتف الذكي، Crystal Case + Full Coverage Tempered Glass، ،for iPhone 12 mini، لون شفاف، خصم 50٪ بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال سعودي.

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