شوف عروض العثيم الاثنين تخفيضات هائلة تصل ل 70 % أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين نعرض لكم اليوم خصومات العثيم الجديدة المسماة “مهرجان الفواكه والخضروات الطازجة”، يشمل عرض الأسعار العديد من الأطعمة الرخيصة نسبيًا مقارنة بالسوق، مثل “الطماطم والبرتقال والبطاطس والموز والباذنجان”، بالإضافة إلى أسعار خاصة للبيتزا والتمر والقهوة واثنين من منتجات الألبان وهما جبن الريكفورد وجبن المثلثات، والكثير أيضاً من المنتجات الغذائية التي تقدمها أسواق العثيم. عروض العثيم خصومات أسواق العثيم على المجمدات: عروض العثيم الاثنين أسماك روبيان للطبخ/ سمك أسماك فيليه أبيض، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 29.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم شرائح دجاج مجمدة وزن 600 جرام/ قطع دجاج مجمدة وزن 500 جرام، فقط بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 18.50 ريال سعودي.

نقانق دجاج دو، وزن 400 جرام، فقط بسعر 5.50 ريال سعودي بدلاً من 7.25 ريال سعودي.

دجاج دو مجمد، وزن 1200 جرام، فقط بسعر 123.95 ريال سعودي بدلاً من 159.95 ريال سعودي.

بطاطس لامب ويستون أصلية/ رفيعة، وزن 2.5 كيلو جرام، فقط بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال سعودي.

بطاطس لامب ويستون كريسكت/ تويستر، وزن 2.5 كيلو جرام، فقط بسعر 32.95 ريال سعودي بدلاً من 47.25 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية تنزيلات العثيم على زيتون كوبوليفا أسود، علب وزن 100 جرام، بسعر 3.95 ريال سعودي بدلاً من 4.75 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين زيت زيتون كوبوليفا زجاج، وزن 250 مل بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 9.50 ريال سعودي، وزن 500 مل بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال سعودي.

زبدة بريزدين غير مملحة، وزن 200 جرام، فقط بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 10.50 ريال سعودي.

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