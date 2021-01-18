نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ليوم الاثنين 18 يناير 2021 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهرجان الطازج من أسواق العثيم من أقوى المهرجانات التي توفره بها العثيم الكثير من العروض المميزة على عدد كبير من المنتجات الطازجة ومهرجان أسواق العثيم اليوم هو عروض 2 كيلو بسعر 1 كيلو فقط مما يتيح للجميع إمكانية الاستفادة بشكل كبير من هذه العروض المميزة التي توفرها أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم ليوم الاثنين

تشمل عروض العثيم اليوم عدد كبير من المنتجات الطازجة أبرزها هي الطماطم والبطاطس والموز والبرتقال وأفندي باكستاني والليمون والبصل والجوافة والتفاح والجزر والثوم والعنب وتضم عروض العثيم منتجات اللحوم مثل لحم عجل بلدي دون عظم وأيضا يمكنك الحصول على تمر سكري مميز وتمر تمارا سكري رطب ومن ضمن عروض العثيم الطازج هي دجاج لي بون مجمد وجبن فيكتور فيتا وجبن إسطنبولي صفراء وزيتون معطون وترشي بوليف خضار مشكل وذرة فشار وحلاوة جستنية شعر سادة وكزبة حب وجبن الزهار إسطنبولي وملفوف أحمر وفلفل أسود مطحون وكيكة يم يم وكرواسون بالزبدة وكيكة الغابة السوداء.