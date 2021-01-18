نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق المزرعة السعودية الإثنين 18 يناير 2021 بفروع محددة بنصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل عروض اسولق المزرعة اليوم خصومات وتخفيضات هائله علي جميع مستلزمتها والتي تتكون من المزرعة كيكة الفانيلا والكراميل،والمزرعة معمول الشوفان صحي،والمزرعة بيتزا خضار،وبرتقال ابو صرة مصري،وجوافة مصرية كرتون،وسيافا تمر سكري،وطماطم،وجزر سعودي،ومجموعة حافظات للرحلات 3 قطع،وكرسي للرحلات قابل للطي،ومخدة للسرير،وبلادين جبنة جودا،وزبدة غير مملحة 1 كيلو،وحلاوة سادة 1 كيلو، وسجق لحم،وستيك لحم،وشيش طاووق متنوع،ويتوفر غير ذلك من المنتجات الاخري في شركة اسواق المزرعة اليوم.

عروض أسواق المزرعة

تحتوي اسواق المزرعة علي خصومات علي جميع منتجاتها والتي تعد اسواق شركة المزرعة من اروع الشركات التي يذهب الناس لشراء مستلزمتهم منها المنزلية والتي تتميز بتخفيضات كل اسبوع علي جميع منتجاتها والتي تتكون من زيتون اردني حبة كبيرة 1 كيلو،والمنهل مياه للشرب،باريستا قهوة بلو ماونتن،والعملاق الاخضر ذرة،والمواسم لحم تونة خفيف،والكسيح طحينة،وزدني مسحوق الكاكاو،وشاليمار رز سيلا بسمتي،وبركة زيت ذرة،وفولمر عسل اكاسيا،وكولجيت معجون اسنان منعش كريستال،وكلينكس مناديل للوجه كلاسيك،وزست صابون ليمون انتعاش الثلج،والفاجل للغسيل 1 لتر،ولحم عجل بتلو بدون عظم.