تراند الفن: المسكوت عنه في علاقة صفوت الشريف بمقتل عمر خورشد وسعاد حسني

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 19 يناير 2021 12:09 صباحاً - admin ‏ساعتين مضت فيديوهات 77 زيارة كشف المفكر والكاتب الصحفي محمود سلطان، النقاب عن عدة نقاط هامة بشأن القضية المثارة حول علاقة وزير الاعلام المصري الأسبق صفوت الشريف بمقتل عازف الجيتار الشهيرعمر خورشيد ونهاية الفنانة الكبيرة سعاد حسني. جاء هذا في حلقة بثها عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، تحت عنوان «المسكوت عنه في علاقة صفوت الشريف بمقتل عمر خورشد وسعاد حسني» وأجاب سلطان عن العديد من الأسئلة الخطيرة والمسكوت عنها فيما تردد بشأن علاقة السياسي المصري المثير للجدل صفوت الشريف بمقتل القنانة المصرية سعاد حسني ومقتل عازف الجيتار عمر خورشد.. يحاول المقطع القصير في وقته الهام في مضمونة استنطاق المسكوت عنه واستجوابه وصولا إلى حقيقة التفاصيل التي أخفيت عبر عقود طويلة.

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