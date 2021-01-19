نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير علي جميع المنتجات خصومات تصل إلي 25% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية، اشتري من العروض الاسبوعية في متجر جرير الالكتروني، ابحث عن عروض أسبوعية جذابة في فروع مكتبة جرير، أو اطلب عبر موقع جرير الإلكتروني من خلال صفحة العروض الأسبوعية، زود منزلك ومكتبك بأفضل المنتجات والتقنيات والسلع الفاخرة وما إلى ذلك بأسعار تنافسية سواء كنت ترغب في تحديث جهاز كمبيوتر شخصي بمواصفات أفضل، أو تفكر في شراء هاتف ذكي حديث بملحقات جديدة . عروض جرير تعرف على أجهزة المنزل الذكي من جرير مكنسة كهربائية يوفي روبوفاك جي10، تعمل بشكل آلي، بلوتوث، متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد، ألوان أسود/ أبيض، خصم 18٪ بسعر 899 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 1099 ريال سعودي. الجهاز الذكي للتحكم في مكيف الهواء سينسيبو سكاي، واي فاي/بلوتوث، متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد، خصم 33٪ بسعر 299 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 449 ريال سعودي. رينج، Quick-release ،Rechargeable Pack بطارية قابلة للشحن، 6040 mAh ،for (RING) Doorbell 2، بسعر 199 ريال سعودي شامل الضريبة. خصومات جرير تسوق من اهم خصومات جرير الاسبوعية مكبر صوت ذكي سونوس One، مع المساعد الصوتي، واي فاي، متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد، بسعر 1099 ريال سعودي شامل الضريبة. Speaker 500 بوز مكبر الصوت المنزلي، مكبر صوت ذكي مع المساعد الصوتي، واي فاي/بلوتوث، لون أسود، بسعر 2129 ريال سعودي شامل الضريبة. كاميرا مراقبة ذكية ايزفيز C3A (2X) + W2D، متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد، واي فاي، بسعر 1499 ريال سعودي شامل الضريبة. تخفيضات جرير اقوى تخفيضات جرير الاسبوعية علي المتجر الالكترونى تي بي لينك C200 تابو، واي فاي، كاميرا مراقبة ذكية، بسعر 219 ريال سعودي شامل الضريبة. جهاز مراقب الصحة هواوي، لون أبيض، بسعر 409 ريال سعودي شامل الضريبة. رينج (سبوت لايت كام سلك)، واي فاي، متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد، بسعر 797 ريال سعودي شامل الضريبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير علي جميع المنتجات خصومات تصل إلي 25% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.