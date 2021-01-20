نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية من 20 يناير حتى 26 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض بنده الأسبوعية بأقوى الخصومات والتخفيضات على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع المنظفات وأدوات العناية بالشعر والبشرة جل اومو أوتوماتيك، وسائل غسيل اومو كمفرت، ومنعم الأقمشة برائحة ندي الربيع، ومنعم الأقمشة كومفورت، ومنعم الأقمشة للعبايات بالورد، وسائل غسيل الصحون كلاسيك، ومنظف الأرضيات جف، ومنظف جف، ومسحوق غسيل مركز اريال ، وصندوق مسحوق غسيل تأيد، وباور جل اريال مركز، وكبسولات اريال ومنعم الأقمشة مركز داوني، وشامبو لغسيل العباية تايد الاصلي، وسائل غسيل الصحون فيري، ومزيل البقع كلوركس للملابس الملونة.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بندة اليوم على عروض وتخفيضات هائلة على جميع منتجاتها والتي تشمل جميع أنواع اللحوم مثل مفروم بقري برازيلي، وروستو بقري برازيلي، وفخد خروف أسترالي بالعظم، وكفتة بقري برازيلي، وبرجر بقري برازيلي، وفخد خروف أسترالي دون العظم، ويوجد أيضا جميع أنواع الأجبان مثل جبنة فيتا دانماركي، وجبنة رومي مصرية عمارة، وزبدة غير مملحة، وحلاوة شوكولاتة، ومرتديلا الدجاج سادة أو بالزيتون، ومربي المشمش، وقشطة طازجة جرين فيلدر، وجبنة قشقوان بقري عادي، جبنة قريش جرين لاند، جبنة موزيلااريلا البقرات الثلاث، وزيتون أسود ماموت الريف، مكدوس سوري، وحلاوة طحينية ماركة الخروف، وصدور حش مدن حلوابي، ومرتديلا بقري سادة.

حليب مجفف كامل الدسم المراعي 40.95 ريال.

دجاج ساديا 24.95 ريال.

حليب طويل الاجل كامل 39.95 ريال.

كرز 11.95 ريال.

تمر سكري 29.95 ريال.