شوف اقوي عروض شاشات التليفزيون احصل عليها بالتقسيط المريح

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عمر شويل - جدة عروض شاشات التليفزيون بالتقسيط المريح، يمكنك الحصول على اقوي عروض شاشات التلفزيون المختلفة بالتقسيط المريح وذلك من خلال شركات الكترو الرادسي للأجهزة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والتي تقدم منتجاتها بكفاءة وجودة عالية لا مثيل لها مع مميزات التقسيط المريح بدون فوائد بمقدم بسيط وخصومات تصل نسبتها نصف ثمنها، والتعرف على اقوى العروض وشروط العرض ومزاياه تابع قراءة المقال.

عروض شاشات التليفزيون 2021

أعلنت شركة الكترو في ختام العام الماضي عن تنزيلات وتخفيضات هائلة وصلت نسبتها إلى 50% على كافة شاشات التليفزيون بمختلف العلامات التجارية ذات الجودة والكفاءة العالية منها؛

تليفزيون سامسونج شاشة 65 بوصة بخصم 49% ب3.889 ريال بدل 7.700 ريال.

تلفزيون نيكاي اندرويد شاشة 65 بوصة ال اي دي الترا ب1.800 ريال بدل 3.220 ريال، بخصم 44%.

تليفزيون سامسونج شاشة 58 بوصة الترا كريستال اتش دي ب2.770 بدل 4.400 ريال بخصم 37%.

تلفزيون نيكاي شاشة اندرويد 50 بوصة ال اي دي ب1.130 ريال بدل 1600 ريال بخصم 29%.

توشيبا شاشة 32 بوصة ال اي دي ب 556 ريال سعودي، توشيبا شاشة 50 بوصة اندوريد ال اي دي ب 1750 ريال سعودي.

سامسونج تلفزيون 70 بوصة ب 6600 ريال، توشيبا شاشة 65 بوصة أندرويد الذكي ب3500 ريال.

شروط الحصول على الأجهزة بالتقسيط