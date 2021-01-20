نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض العيثم على الجوالات اليوم 20 حتى 26 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم إليكم أحدث عروض أسواق العثيم على الجوالات وأهم العروض التي عليها الكثير من الخصومات والتخفيضات وذلك عبر موقعنا ثقفني، حيث تقدم أسواق العثيم الكثير من التخفيضات والعروض على الجوالات وذلك بداية من اليوم الموافق 20 يناير حتى يوم 26 يناير، ويمكن الآن لجميع المهتمين الاستفادة من هذه العروض، والحصول على أحدث الهواتف الجوالة بأسعار مخفضة للغاية وذلك في كافة فروع أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية، حيث أن أسواق العثيم متواجدة في مختلف المناطق والمدن في المملكة، إليكم الآن أحدث عروض العثيم على الجوالات.

أحدث عروض العيثم على الجوالات

حيث تقدم أسواق العثيم الكثير من العروض والتحفيضات على كافة المنتجات لإرضاء كافة العملاء فى المملكة، واليوم سنقدم إليكم بعض العروض التي توفرها العثيم السعودية بداية من اليوم ولمدة أسبوع كامل:

جوال جوال سامسونج ايه 51 128 جيجا بسعر 1203.67 ريال، جوال تكنو كية ايه 5 32 جيجا بسعر 379.00 ريال، جوال هونر 9 اكس 128 جيجا بسعر مخفض 749.00 ريال، جوال هونر 9 اس 32 جيجا بسعر 379.00 ريال سعودي، جوال سامسونج اية 01 كور 16 جيجا بسعر 349.00 ريال سعودي، جوال هواوي واي 5 بي 32 جيجا بسعر 382.24 ريال سعودي، جوال هواوي واي 7 بي 64 جيجا بسعر 710.81 ريال سعودي، جوال ايفون 12 برو ماكس 128 جيجا بسعر 5749.00 ريال سعودي، جوال سامسونج اية 21 اس 64 جيجا بسعر 715.00 ريال، وغيرها من الجوالات بشكل مخفض وبموديلات وأنواع مختلفة تماماً عن بعضها البعض.

ومن الجدير ذكره أن أسواق العثيم لم تقدم عروض العثيم على الجوالات فقط بل قدمت الكثير من العروض والتخفيضات على المواد الغذائية بمختلف أنواعها، والمشروبات والحلويات، وعلى الأجهزة المنزلية بمختلف أنواعها، وأيضا عروض على مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والغسالات والثلاجات وأجهزة التابلت وغيرها من عروض العثيم السعودية 20 يناير، وإليكم صور من أحدث عروض العثيم على الجوالات.