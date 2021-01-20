تراند الفن: فنانة شهيرة: «عيب كده لما كله بيلمس ويحسس .. فين شرطة الآداب؟»

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 20 يناير 2021 05:05 مساءً - admin ساعتين مضت أخبار المشاهير 129 زيارة
سخرت الفنانة اللبنانية الشهيرة كارمن لبس، من أداء السياسيين والحكومة في بلادها، مشيرة إلى أنهم يستخدمون بخطاباتهم كلمة “اللمس”.
وكتبت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي بطرافة: “عم اسمع أخبار لبنان العظيم، دياب بيطلع بيقول عم نلمس قصص، بيجي الحريري بيقول لمسنا وعم نلمس، ومدري مين بالتيار بيتصور رح يلمس قريبا.. في لمس كتير يا جماعة، ما بيسوى هيك عيب، برأيي شرطة الآداب صار لازم تتدخل”.
وتفاعل مع منشورها العديد من الجمهور، معبرين عن إعجابهم بطريقة سخريتها من الحكومة والسياسيين.
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