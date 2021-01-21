شوف عروض هايبر بنده وبنده الاسبوعية السعودية

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده ، مجموعة عروض هايبر بنده وعدد كبير من العروض على جميع أنواع السلع، أنصاف صدور دجاج ساديا 2.5 ك بسعر 38.95 ريال بدلا من 64.95 ريال،ارز بسمتي باب الهند 10 ك بسعر 64.95 ريال بدلا من 99.75 ريال، حليب مجفف كامل الدسم المراعي 1800 جرام + 25% إكسترا 1 حبة بسعر 40.95 ريال بدلا من 65.95 ريال 2 حبة بسعر 67.95 ريال بدلا من 131.90 ريال، حليب طويل الأجل كامل / قليل / لأجل منزوع الدسم نادك (12×1 لتر) 1 حبة بسعر 39.95 ريال بدلا من 53.95 ريال، دجاج ساديا 2 حبة بسعر 24.95 ريال بدلا من 35.90 ريال للكرتون 119.95 ريال بدلا من 174.95 ريال.

تخفيضات بنده اليوم

عروض هايبر بنده ، مفروم بقري برازيلي 1 ك بسعر 24.95 ريال، روستو بقري برازيلي 1 ك بسعر 36.95 ريال، فخذ خروف أسترالي بالعظم 1 ك بسعر 36.95 ريال، كفتة بقري برازيلي 1 ك بسعر 27.95 ريال، برجر بقري برازيلي 1 ك بسعر 28.95 ريال، فخذ خروف أسترالي بدون عظم 1ك بسعر 44.95 ريال، سلطة زيتون أسود أوأخضر مغربية بسعر 21.95 ريال، جبنة قشقوان بقري عادي / قليل الدسم هجدو 1 ك بسعر 46.95 ريال، قشطة طازجة جرين فيلدز 1 ك بسعر 19.95 ريال بدلا من 30.95 ريال.

أقوى عروض بنده

جبنة فيتا دانماركي 1 ك بسعر 11.95 ريال، جبنة رومي مصرية عمارة 1 ك بسعر 34.95 ريال بدلا من 48.95 ريال،زبدة غير مملحة 1 ك بسعر 7.95 ريال بدلا من 17.25 ريال، حلاوة شوكولاتة / سادة الجميل 1 ك بسعر 26.95 ريال، مرتديلا الدجاج سادة أو بالزيتون امريكانا بسعر 31.95 ريال بدلا من 41.50 ريال، مربى المشمش / الفراولة / التين الزواده بسعر 12.95 ريال بدلا من 16.25 ريال، مخلل قتة طيبة 1 ك بسعر 12.95 ريال بدلا من 21.95 ريال، مخلل خضار مشكل طيبة 1 ك بسعر 10.95 ريال بدلا من 16.95 ريال.

أجدد عروض هايبر بنده

أرجل / سيقان دجاج كاملة طازجة الوطنية 450 جرام بسعر 6.50 ريال، دجاجة كاملة متبلة مكسيكية / حارة / بالكاري / باربيكيو / الكبسة اليوم 800 جرام بسعر 14.50 ريال، جمبري مطبوخ بحري 50/60 1 ك بسعر 29.95 ريال، جمبري منظف 31/40 1ك بسعر 62.95 ريال، أقوى العروض على منظفات فانيش للحبة بسعر 19.95 ريال، تمر سكري سيافا 3 ك بسعر 29.95 ريال، بسكويت مصري مدور 1 ك بسعر 18.95 ريال بدلا من 22.75 ريال.