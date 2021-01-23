شوف عروض اكسترا السعودية 2021 علي الجوالات والأدوات المنزلية خصومات تصل إلي 50% وأكثر

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية 2021 ينفرد هايبر اكسترا بالمملكة العربية السعودية بتقديم أقوى وأهم العروض التي تقدم من خلاله، يعد هايبر اكسترا من الأماكن التي تقدم أفضل العروض للمواطنين والمقيمين بالسعودية، وهذه العروض ينتظرها العديد والعديد من المواطنين في المملكة، حيث أضخم عروض اكسترا عن الأجهزة الإلكترونية، والأجهزة اللوحية، وكافة الأجهزة الكهربائية وغيرها الكثير. عروض اكسترا السعودية 2021 علي الجوالات اكسترا الأسبوعية جهاز تاب سامسونج جالكسي، إيه 8 بوصة، اللون أسود، 4 جي واي فاي، 32 جيجابايت بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

جهاز تاب سامسونج جالكسي، إيه 8 بوصة، اللون أسود، 4 جي واي فاي، 32 جيجابايت بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي. خصومات مقدمة من إكسترا، وصل سعر جهاز سامسونج تاب إس، 11 بوصة، الجيل الرابع 128 جيجابايت، اللون أسود، بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من سعر 3249 ريال سعودي.

عروض extra لليوم جوالات وصل سعر جهاز تاب سامسونج جالكسي، آي 7 واي فاي، 10 بوصة 4 جي، 32 جيجابايت، اللون فضي، بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من ثمن 1400 ريال سعودي.

وصل سعر جهاز تاب سامسونج جالكسي، آي 7 واي فاي، 10 بوصة 4 جي، 32 جيجابايت، اللون فضي، بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من ثمن 1400 ريال سعودي. سامسونج تاب إس 6، 10,5 بوصة، 128 جيجابايت بسعر 3099 ريال سعودي، واي فاي 4 جي، اللون أزرق، بني متوفر + هدية بقيمة 659 ريال سعودي.

هواوي ميديا باد تي 3، 9,6 بوصة، 16 جيجا، 4 جي، اللون ذهبي بسعر 649 ريال سعودي.

آي لايف كيدز تاب، 7,4 بوصة، واي فاي بسعر 349 ريال سعودي، اللون وردي، أزرق، 16 جيجا. تخفيضات اكسترا للأدوات المنزلية والثلاجات

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