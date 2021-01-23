شوف عروض ساكو خلال هذا الشهر هى الاقوى علي الاطلاق لا تتدع الفرصة تفوتك

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عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية اليوم، أنشطة الشركة في مجال تجارة الأجهزة والأدوات في المملكة العربية السعودية، يبلغ عدد صالات العرض في ساكو 27 صالة موزعة على 12 مدينة رئيسية في المملكة، وتتراوح مساحة كل منطقة عرض بين 2500 و 22000 متر مربع، ويتجاوز إجمالي عدد المعروضات في أي صالة عرض في ساكو 45000 منتج، مما يرضي جميع التخصصات، احتياجات المكتب والمنزل والترفيه. عروض ساكو عروض ساكو على الهواتف الذكية احتفالاً ببداية العام هاتف آيفون 12، سعة 64 جيجابايت، لون أخضر، بسعر 3699 ريال سعودي بدلاً من 3799 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف آيفون 12، سعة 128 جيجابايت، لون أخضر، بسعر 3949 ريال سعودي بدلاً من 4049 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف آيفون 12، سعة 128 جيجابايت، لون أزرق، بسعر 3949 ريال سعودي بدلاً من 4049 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جهاز سامسونج جالكسي A51 2019، لون أزرق، بسعر 969 ريال سعودي بدلاً من 1149 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات ساكو اقوى تخفيضات ساكو علي الهواتف المحمولة هاتف آيفون 12، ميني سعة 128 جيجابايت، لون أبيض، بسعر 3439 ريال سعودي بدلاً من 3549 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف آيفون 12، سعة 256 جيجابايت، لون أخضر، بسعر 4449 ريال سعودي بدلاً من 4549 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف آيفون 12، ميني سعة 128 جيجابايت، لون (المنتج) أحمر، بسعر 3439 ريال سعودي بدلاً من 3549 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات ساكو تسوق افضل خصومات ساكو خلال موسم الشتاء هاتف آيفون 12، ميني سعة 256 جيجابايت، لون (المنتج) أحمر، بسعر 4049 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف آيفون 12، ميني سعة 128 جيجابايت، لون أسود، بسعر 3439 ريال سعودي بدلاً من 3549 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف آيفون 12، ميني سعة 64 جيجابايت، لون أخضر، بسعر 3189 ريال سعودي بدلاً من 3299 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف آيفون 12، ميني سعة 256 جيجابايت، لون أخضر، بسعر 3899 ريال سعودي بدلاً من 4049 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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