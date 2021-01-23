نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية وخصومات Panda السعودية على المنتجات الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الاسبوعية لشهر يناير 2021 تجدونها معنا بالإضافة إلى خصومات Panda على المنتجات الغذائية المتنوعة، حيث نجد لدى هايبر بنده مختلف الأغذية من لحوم، وخضراوات، ومشروبات، وفاكهة، ومعلبات، ومنتجات ألبان، هذا بالإضافة إلى التسالي، والتوابل، والأغذية المجمدة سريعة التحضير.

عروض بنده الاسبوعية خصومات Panda السعودية على المنتجات الغذائية

نعرض لكم اليوم عروض بنده الاسبوعية في السعودية على الأغذية المجمدة، من خضراوات، ولحوم، ودجاج، والعروض الأسبوعية لشهر يناير تتجدد بإستمرار بحيث يستفيد المستهلك من الخصومات المختلفة كل أسبوع.

عروض بنده الاسبوعية حتى يوم 26 يناير

في التالي عروض هايبر بنده المستمرة حتى يوم الثلاثاء 26 يناير 2021، الموافق 13 جمادى الآخر 1442، حيث تجدون كافة الخصومات الخاصة بلحوم الشواء سريعة التحضير:

صدور دجاج طرية أمريكانا، حجم 2 كيلو بسعر خاص 33.95، بدلًا من 44.95 ريال سعودي.

برجر لحم متنوع ، حجم 1000 جرام 21.95 ريال سعودي.

فيليه سمك السلمون، وزن 450 جرام تقريبًا، بسعر خاص 64.95، بدلًا من 81.95 ريال سعودي.

كباب بقري، وزن 600 جرام، بسعر خاص 15.95، بدلًا من 26.95 ريال سعودي.

كيلو نقانق بقري برازيلي، بسعر خاص 29.95 ريال سعودي.

كيلو موزة غنم أسترالي بالعظم، بسعر خاص 39.95 ريال سعودي.

أجنحة دجاج باربكيو كبير، وزن 400 جرام، بسعر خاص 14.95 ريال سعودي.

كباب الداج التركي الكبير، وزن 360 جرام تقريبًا، بسعر خاص 10.95، بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

فرانكفورت الدجاج أمريكانا، عدد 3 × 340 جرام، بسعر خاص 7.95، بدلًا من 9.95 ريال سعودي.

برجر دجاج أو بقري حلوني إخوان، وزن 1000 جرام، بسعر خاص 20.95، بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

أفخاذ دجاج غليظة مجمدة ساديا، وزن 900 جرام، بسعر خاص 9.95، بدلًا من 18.95 ريال سعودي.

أجنحة دجاج ساديا، وزن 900 جرام، بسعر خاص 8.95، بدلًا من 12.95 ريال سعودي.

أنصاف صدور دجاج ساديا، وزن 2.5 كيلو، بدلًا من 39.95 ، بدلًا من 64.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الخاصة على اللحوم المجمدة

تجدون معنا في التالي كل عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع على اللحوم المجمدة سريعة التحضير:

استربس الدجاج عادي أو حار رويال، وزن 750 جرام، بسعر 19.95، بدلًا من 28.50 ريال سعودي.

استربس الدجاج عادي أو حار مرفي، وزن 400 جرام، بسعر 15.95، بدلًا من 20.95 ريال سعودي.

برجر الدجاج بالبقسماط هرفي، وزن 1.344 كيلو، بسعر 31.95، بدلًا من 43.50 ريال سعودي.

مقليات الدجاج الكبير، وزن 1000 جرام، بسعر 24.95، بدلًا من 41.50 ريال سعودي.

قطع الدجاج الكبير، وزن 1 كيلو، بسعر 24.95، بدلًا من 37.95 ريال سعودي.

دجاج تكة تندوري الكبير، وزن 240 جرام، بسعر 9.95، بدلًا من 13.95 ريال سعودي.

فيليه الدجاج مغلف بالخبز الكبير، وزن 1 كيلو، بسعر 24.95، بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

برجر دجاج مغلف بالخبز الكبير، وزن 400 جرام، بسعر 9.95، بدلًا من 15.50 ريال سعودي.

برجر لحم بقر طيبات الإمارات، وزن 1 كيلو، بسعر 21.95، بدلًا من 32.95 ريال سعودي.

كريزي قطع الدجاج الكبير، عدد 2 عبوة × 400 جرام، بسعر 19.95، بدلًا من 36.50 ريال سعودي.

قدمنا لكم اليوم عروض بنده السعودية في كافة متاجر هايبر بنده، حيث أليقينا الضوء اليوم على عروض السعودية في شهر يناير على اللحوم المجمدة، والخضراوات، والدجاج، وكذلك أغذية الشواء.