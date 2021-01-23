نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الألكترونيات هايبر بنده وبنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الألكترونيات هايبر بنده ، عروض هايبر بنده الأسبوعية على الألكترونيات مجموعة متنوعة من العروض، تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة بسعر 2299 ريال بدلا من 3066 ريال، كرت ذاكرة مايكرو كليف 8 جيجا بسعر 10 ريال بدلا من 12 ريال 16 جيجا بسعر 15 ريال بدلا من 20 ريال 64 جيجا بسعر 35 بدلا من 39 ريال، حبر طابعة اتش بي ملون أو أسود بسعر 49 ريال، تلفزيون تي سي إل أندرويد 55 بوصة بسعر 1399 ريال بدلا من 2199 ريال، تلفزيون دورا 58 بوصة بسعر 1499 ريال بدلا من 1899 ريال، تلفزيون توشيبا 58 بوصة بسعر 1899 ريال بدلا من 2199 ريال، تلفزيون إمبكس جلوريا 65 بوصة بسعر 1799 ريال بدلا من 2409 ريال، مضخم صوت سوني بسعر 389 ريال بدلا من 492 ريال.

أقوى عروض بنده اليوم

عروض الألكترونيات هايبر بنده ، سماعات ابل اير بودس برو بسعر 875 ريال بدلا من 999 ريال، سماعات أبل اير بودس 2 شاحن عادي بسعر 549 ريال بدلا من 879 ريال، لينوفو أي 8 بسعر 489 ريال بدلا من 699 ريال، كابل أيفون 2 متر بسعر 99 ريال بدلا من 129 ريال، سماعات أبل أير بودس لأيفون 7 بسعر 99 ريال بدلا من 145 ريال، سماعات اير بودس أكس أو F80 بسعر 129 ريال بدلا من 249 ريال، شاحن متنقل أسود أكس أو 5.200 ملي أمبير بسعر 35 ريال بدلا من 45 ريال، سامسونج جالاكسي تاب تي 515 أي 10 بسعر 825 ريال بدلا من 1067 ريال، تابلت بريف + هدية بسعر 329 ريال.

تخفيضات هايبر بنده

سامسونج أي 51 256 جيجا بسعر 1199 ريال، سامسونج أي 21 أس 64 جيجا بسعر 739 ريال، سامسونج أي 01 كور بسعر 329 ريال، هواوي واي 6 بي بسعر 579 ريال، هواوي نوفا 7 أي 128 جيجا بسعر 949 ريال بدلا من 1149 ريال، سامسونج أي 42 بسعر 1399 ريال، لينوفو كي 12 بسعر 599 ريال بدلا من 899 ريال، أونور 9 أكس لايت 128 جيجا بسعر 719 ريال، هواوي واي 8 بي بسعر 799 ريال بدلا من 930 ريال.

عروض هايبر بنده

خلاط فيليبس بسعر 99 ريال بدلا من 155 ريال، خلاط يدوي مولينكس 450 واط بسعر 99 ريال بدلا من 159 ريال، خلاط يدوي ارايتي بسعر 99 ريال بدلا من 175 ريال، قلاية كليك أون 6 لتر بسعر 299 ريال بدلا من 549 ريال، قلاية بدون زيت فيليبس 1425 واط بسعر 399 ريال بدلا من 769 ريال، خلاط جيباس بسعر 65 ريال بدلا من 99 ريال، طاهية مندي أي تي سي 6 لتر بسعر 249 ريال بدلا من 385 ريال، محضرة طعام كولين بسعر 179 ريال بدلا من 295 ريال، خلاط مولينكس بسعر 199 ريال بدلا من 329 ريال.