نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية ، قائمة عروض العثيم لهذا الأسبوع تحتوي على مجموعة متنوعة من العروض، دجاج دو مجمد 1100 جرام بسعر 109.95 ريال بدلا من 154.95 ريال، سكر ابو فهد ناعم 10 ك بسعر 23.95 ريال بدلا من 33.95 ريال، أرز الوليمة مزة بسمتي 10 ك بسعر 67.95 ريال بدلا من 84.95 ريال، زيت شمس دوار شمس 2×1.5 لتر بسعر 24.95 ريال بدلا من 31.75 ريال، جبن بوك كاسات بيضاء / شيدر 500 جرام بسعر 9.95 ريال بدلا من 16.95 ريال، شوكولاتة نوتيلا برطمان 350 جرام بسعر 21.95 ريال بدلا من 29 ريال، تونة المواسم خفيف قطعة 185 جرام بسعر 10.95 ريال بدلا من 18.75 ريال، صابون تايد مركز أصلي 7 ك بسعر 43.95 ريال بدلا من 97.95 ريال.

تخفيضات العثيم اليوم

عروض العثيم الأسبوعية ، لحم غنم روماني بالعظم 1 ك بسعر 39.95 ريال، لحم غنم سواكني بالعظم 1 ك بسعر 43.95 ريال، لحم خروف بربري بالعظم 1 ك بسعر 47.95 ريال، لحم عجل بلدي بالعظم 1 ك بسعر 47.95 ريال، لحم عجل بلدي بالعظم 1 ك بسعر 39.95 ريال، لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 49.95 ريال، ذبيحة غنم جورجيا بسعر 799 ريال، لحم حاشي بالعظم 1 ك بسعر 25.95 ريال، لحم حاشي طازج بدون عظم 1 ك بسعر 35.95 ريال، لحم عجل باكستانى بالعظم 1 ك بسعر 26.95 ريال، لحم عجل باكستاني بدون عظم بسعر 32.95 ريال.

أقوى عروض العثيم

تفاح أصفر 1 ك بسعر 6.50 ريال، قرع عسلي 1 ك بسعر 1.45 ريال، فلفل بارد أخضر 1 ك بسعر 3.95 ريال، تمر عجوة المدينة علبة 1 ك بسعر 34.95 ريال، تمر إنتاج النخيل رطب سكري 1000 جرام بسعر 10.95 ريال، خس الايس بيرج 1 ك بسعر 3.95 ريال، فلفل أصفر 1 ك بسعر 7.95 ريال، برتقال عصير 1 ك بسعر 3.45 ريال، تمر خلاص الاحساء مكبوس 1 ك بسعر 6.95 ريال، جزر مستورد 1 ك بسعر 3.95 ريال، فاصوليا خضراء 1 ك بسعر 6.95 ريال، ليمون فتنامي 1 ك بسعر 4.45 ريال.

أحدث عروض العثيم

جبن فيكتو فينا 1 ك بسعر 9.25 ريال بدلا من 17.25 ريال، جبن رومي مصري تشيزا لاند 1 ك بسعر 29.95 ريال، زيتون أخضر مغربي مع الفلفل 1 ك بسعر 16.95 ريال، جبن فيتا مصري 2 ك بسعر ك بسعر 21.80 ريال، زيتون أخضر محشي جزر / فلفل / ليمون بسعر 17.95 ريال، قشدة المائدة بدر 1 ك بسعر 11.95 ريال، جبن تشيزا لاند براميلي 1 ك بسعر 21.50 ريال، جبن فيتا بالفلفل الأخضر بسعر 21.80 ريال.