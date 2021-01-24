تراند الفن: محكمة بريطانية تحاكم روان بن حسين والسبب صادم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 24 يناير 2021 10:07 مساءً - تواجه الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، محاكمة في بريطانيا بتهمة مهاجمة زوجها السابق رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف بعد أن رفع دعوى قضائية ضدها متهمًا إياها بمطاردته وضربه في يونيو الماضي.

وذكرت صحيفة The Sun البريطانية، أن “روان” التي يتابعها أكثر من خمسة ملايين شخص على إنستغرام، وصاحبة الـ24 عاما، وعارضة الأزياء السابقة لدى مجلة Cosmopolitan الأمريكية، التي كانت تمول دفاعها من مالها الخاص متهمة أيضاً بإلحاق الضرر بقميص باهظ الثمن يخص رجل الأعمال الليبي، وفقاً للصحيفة.

ولم تستطع روان بن حسين الشهر الماضي السفر من دبي إلى المملكة المتحدة لحضور جلسة الاستئناف؛ بعد أن ثبتت إصابتها بكوفيد-19، وأُعفيت من حضور جلسة يوم الخميس 21 يناير/كانون الثاني، في محكمة ويستمنستر الابتدائية، حسبما ذكرت الصحيفة.

بهذا الخصوص، قالت محاميتها كاتي موستارد: “روان تعيش في دبي، وهي حالياً هناك مع طفلها الصغير، ومع الوضع الحالي وإغلاق جميع ممرات السفر، قد تكون هناك صعوبة في إدخالها إلى البلاد والمثول للمحاكمة”.

وأضافت كاتي أن موكلتها، الحاصلة على شهادة في القانون من كلية كينجز، شعرت بـ”القلق” بشأن الذهاب إلى المملكة المتحدة.

وقال المدعي العام سيمون موغان: “ليس هناك ما يمنع المدعى عليها من القدوم من دبي سوى أنها يجب عليها عزل نفسها لمدة 10 أيام، لكنني لست على علم بأي قيود معينة على السفر من لندن إلى دبي”.

الجدير بالذكر أن روان بن حسين أعلنت في شهر يوليو الماضي طلاقها من يوسف المقريف وكشفت عن أسباب صادمة أدت لذلك من بينها أن زوجها كان ذا شخصية سيكوباتية نرجسية وغير مستقر نفسيًا إلى جانب خيانته لها مع فتيات الليل.