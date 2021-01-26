انت الان تتابع تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2021 تعود بجوائز 3000$ يوميًا.. وكيفية الإشتراك برسالة SMS وبضغطة واحدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نعرض لمتابعينا طريقة لتعزيز فرصة الفوز في مسابقة الحلم 2021، والتي ستعود بجوائز يومية، وآلاف الدولارات بشكل يومي، وليس ذلك فحسب، وإن لم تحظى بالفوز بشكل يومي فهناك فرصة أخرى للفوز بمبلغ 10 آلاف دولار في نهاية كل أسبوع، بل هناك فرصة ثالثة بالفوز بـ50 ألف دوار أمريكي شهرياً، وربع مليون دولار سنوياً.

طريقة الفوز في مسابقة الحلم 2021 وربح 3000$ يومياً

وتحظى مسابقة الحلم بمتابعة الملايين في الوطن العربي، نظراً للجوائز المستمرة التي تقدمها بشكل جدي وتعلن عن أسماء الفائزين بالحلم على الهواء مباشرة، دون محاباة أو تحيز، وحينما يفوز شخص يقوم الإعلامي مصطفى الأغا بالإتصال به بشكل مباشر ليعلمه بالفوز، وليس عن طريق رسائل بالهاتف أو عبر أي طريقة أخرى.

ولكيفية معرفة طريقة الفوز في مسابقة الحلم 2021، ما عليك إلا أن تجيب على المزيد من الأسئلة، وكلما قمت بالإجابة على أسئلة أكثر كانت فرصك بالفوز في الحلم أكثر وأكثر، أما الإشتراك فلا يتطلب منك إلا رسالة من هاتفل بخمس جنيهات أو ريالات أو دراهم بحسب عملة كل دولة، والإجابة على عدد بسيط من الأسئلة، أما تعزيز فرصك بالفوز فيتطلب منك الإجابة عن المزيد من الأسئلة.

ولمعرفة أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم فمن هنا

أما كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم فم خلال هذا الرابط.

أما جميع تفاصيل مسابقة الحلم 2021 فمن خلال هذا الرابط.

أما الرابط الرسمي لمسابقة الحلم فهذا هو.

وهذا مثال بالفيديو لأحد الفائزين في مسابقة الحلم، والذي ربح مليون دولار أمريكي برسالة وما كان يظن أنه سيربح، ويشرح في الفيديو كيفية فوزه بالحلم الأكبر.

أرقام مسابقة الحلم للإتصال من جمع الدول

فلسطين: الإتصال برقم Jawwal 1623 أو Wataniya 6750.

سوريا: الإتصال برقم MTN 1736، أو Syriatel 1736.

عُمان: الإتصال برقم GSM 90434.

الكويت: الإتصال برقم Zain 96922، أو VIVA 50640أو GSM 4141 ،gsm 4141.

العراق: الإتصال برقم Asiacell 2266، أو Korek 2180، أو Zain 2833 1200.

مصر: الإتصال برقم Etisalat لـ 95450، أو Vodafone لـ 95450، أو Orange لـ 95450

فلسطين Jawwal 1623 Wataniya 6750 سوريا MTN 1736 Syriatel 1736 عمان GSM 90434 الكويت Zain 96922 GSM 4141 العراق Asiacell 2266 Korek 2180 مصر Etisalat لـ 95450 Vodafone لـ 95450

موريتانيا: الإتصال برقم Mauritel 1559

المغرب: Inwi 9669، أو Orange 9669.

الإمارات: الإتصال برقم Etisalat 6070، أو Du 3636.

البحرين: الإتصال برقم Batelco 94000، أو VIVA 98885، أو VIVA 98885، أو Batelco 94000.

الأردن: الإتصال برقم Orange 98880، أو Umniah 98858، أو Zain 98858 70.

تونس: Tunisie Telecom 85988، أو Ooredoo 85988أو ORANGE 85988.

السعودية: الإتصال برقم Mobily 650444، أو Zain 755505، أو Zain 755505، أو Mobily 650444.