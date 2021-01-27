انت الان تتابع تفاصيل خبر كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2021 الجديدة بضغطة واحدة وأرقام الإشتراك لجميع الدول والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عادت مسابقة الحلم 2021 بثوبها الجديد وبجوائزها الأكبر والأكثر هذا العام، وذلك بعد انتظار متابعيها من منذ عشرين يوماً، عقب انتهاء الحلم 2020 بفوز المصير المقيم في السعودية حاتم حسن هيكل بالمليون دولار في ليلة رأس السنة، والذي لم يكن مصدقاً لاتصال الإعلامي مصطفى الأغا به لإعلامه بفوزه بالجائزة الكبرى والتي كان يأمل جميع مشاهدي ومتابعي الحلم بالفوز بها، نظراً لأن الجائزة ستغير حياة الفائز بالكامل، وهذا ما حدث بالفعل مع هيكل.

مسابقة الحلم 2021 تعود بجوائز يومية وأسبوعية وشهرية والحلم الأكبر 250 ألف دولار

وبسبب الحلم يحظى الإعلامي مصطفى الأغا بمتابعة الملايين في مصر والسعودية والوطن العربي، ومن الممكن وبسبب ضغطة واحدة بإرسال رسالة هاتفية لا تعددى الخمس جنيها أن تكون أنت الفائز، ولذا ننشر لمتابعينا كيفية الإشتراك بالمسابقة وأرقام الإشتراك الخاصة بجميع الدول.

هذا وسوف تعود مسابقة الحلم 2021 بشكل جديد وجوائز عديدة وسوف يكون هناك كل يوم فائز جديد بمبلغ قدره 3000 آلاف دولار يومياً، هذا بالإضافة إلى جائزة أسبوعية قدرها 10000 آلاف دولار، وجائزة شهرية قدرها 50 ألف دولار أمريكي، أما الحلم الأكبر في نهاية العام فسوف تكون هذا العام 2021 قدرها 250 ألف دولار.

ولمعرفة كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم عليك اتباع الآتي:

الدخول إلى الرابط الرسمي للمسابقة من هنا .

. تسجيل رقم هاتفك بشكل صحيح.

سوف تصلك رسالة بعد ذلك بتفعيل اشتراكك.

الإجابة على الأسئلة التي تردك على هاتفك.

ولا يشترط الإجابة على جميع الأسئلة، ولكن كلما جاوبت على أسئلة أكثر كلما زادت فرصك للفوز.

كما أنه هناك رقم خاص لكل دولة يقوم المشترك بالإتصال به، وتم تحديد عدد من الأرقام للعديد من الدول العربية، وتخصيص رقم للبلدان التي لم ذكرها، فمصر على سبيل المثال تم تخصيص رقم 95450 للتابعين لشركة إتصالات، أما التابعين لشركة فودافون فيقوموا بالإتصال بنفس الرقم وكذلك خطوط أوانج، ولمعرفة أرقامك الإشتراك لجميع الدول من خلال هذا الرابط.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2021

مصر: الإتصال برقم Etisalat لـ 95450، أو Vodafone لـ 95450، أو Orange لـ 95450

موريتانيا: الإتصال برقم Mauritel 1559

المغرب: Inwi 9669، أو Orange 9669.

تونس: Tunisie Telecom 85988، أو Ooredoo 85988أو ORANGE 85988.

السعودية: الإتصال برقم Mobily 650444، أو Zain 755505، أو Zain 755505، أو Mobily 650444، أو

LEBARA 313131، أو Virgin Mobile، أو 300300، أو Thuraya 0088216101074

السعودية Mobily 650444 Zain 755505 LEBARA 313131 تونس Tunisie Telecom 85988 ORANGE 85988 Ooredoo 85988 موريتانيا Mauritel 1559 —— ——- عمان GSM 90434 —– ——

الإمارات: الإتصال برقم Etisalat 6070، أو Du 3636.

البحرين: الإتصال برقم Batelco 94000، أو VIVA 98885، أو VIVA 98885، أو Batelco 94000.

الأردن: الإتصال برقم Orange 98880، أو Umniah 98858، أو Zain 98858 70.

فلسطين: الإتصال برقم Jawwal 1623 أو Wataniya 6750.

سوريا: الإتصال برقم MTN 1736، أو Syriatel 1736.

عُمان: الإتصال برقم GSM 90434.

الكويت: الإتصال برقم Zain 96922، أو VIVA 50640أو GSM 4141 ،gsm 4141.

العراق: الإتصال برقم Asiacell 2266، أو Korek 2180، أو Zain 2833 1200.

كما سيتم في الحلم 2021 الإعلان عن فائزين بشكل يومي وكذلك بشكل أسبوعي وشهري، ثم الحلم الأكبر في نهاية العام، كما أن الوسيلة الوحيدة لمعرفة كيفية الفوز، هي عن طريق الإتصال من الإعلامي مصطفى الأغا شخصياً.