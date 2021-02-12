نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التوفير المذهل من لولو هايبر ماركت السعودية العروض الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التوفير المذهل من لولو هايبر ماركت السعودية لهذا الأسبوع تشمل تخفيضات مذهلة على السلع المعروضة، ويتميز لولو ماركت بتقديم منتجات من جميع أنحاء العالم لإرضاء كافة الأذواق، ونبدأ عروض التوفير ب ثلاجة سامسونج 17.6 قدم ب 2.999 ريال، ال جي غسالة أوتوماتيكية 11 كيلو ب 2.999 ريال، ال جي 11 قدم ب 2.999 ريال، موقد وفرن يعمل بالغاز إنتاج جيبسون ب 749 ريال، بوش غسالة الصحون 5 برامج ب 1.949 ريال، توشيبا غسالة نصف أوتوماتيك 6.5 كيلو ب 719 ريال، وايت وستنجهاوس فريزر ب 1.399 ريال.

عروض التوفير المذهل من لولو هايبر ماركت السعودية العروض الأسبوعية

فيليبس غلاية ستيل 1.7 لتر ب 199 ريال، كينوود محضرة الطعام 400 وات ب 499 ريال، دبلونجي محضرة القهوة ب 299 ريال، باناسونيك موزع المياه ب 599 ريال، فيليبس كاوية بالبخار 1600 وات ب 199 ريال، نيكاي محضرة القهوة ب 69 ريال، نيكاي فرن ميكروويف 20 لتر ب 189 ريال، أيكون موقد وفرن غاز 5 شعلة ب 1.699 ريال، أيكون خلاط صغير 1300 وات ب 69 ريال، أيكون مقلاة هوائية 2.5 لتر ب 149 ريال.

عروض لولو ماركت على الشاشات

أيكون شاشة عالية الوضوح سمارت ليد 50 بوصة ب 1.049 ريال، أيكون شاشة عالية الوضوح الترا 58 بوصة ب 1.199 ريال، أيكون شاشة سمارت ليد 32 بوصة ب 499 ريال، أيكون شاشة سمارت ليد 40 بوصة ب 699 ريال، ايكون شاشة سمارت ليد 43 بوصة ب 749 ريال، أيكون ساعة ذكية ب 49 ريال، ايكون تابلت رباعي النواة 7 بوصة ب 119 ريال، ايكون مكبر صوت متنقل بلوتوث ب 289 ريال، ايكون مكبر صوت بلوتوث ب 75 ريال، ايكون سماعة بلوتوث ب 59 ريال.

شاشة سامسونج ذكية عالية الوضوح كريستال الترا 65 بوصة ب 3.399 ريال، سكيوورث شاشة عالية الوضوح اندرويد 65 بوصة ب 2.399 ريال، تي سي ال شاشة ذكية كيوليد 55 بوصة ب 2.499 ريال، جي بي ال صندوق مكبر صوت بنظام هاي فاي للحفلات ب 1.299 ريال، كاسيو لوحة مفاتيح موسيقية ألوان متنوعة ب 449 ريال.