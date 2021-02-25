انت الان تتابع تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2021 وأول فائز بحلم الـ125 ألف دولار ومفاجآت يُعلنها الاغا وطريقتين للإشتراك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - منذ أيام قليلة أعلن الإعلامي مصطفى الأغا عن انطلاق مسابقة الحلم 2021 في موسمها الجديد، وأكد أن حلم 2021 سوف يشهد العديد من المفاجآت المذهلة والغير متوقعة، وأحد مفاجآت مسابقة الحلم الجديدة هذا العام أنها من أكبر المواسم على الإطلاق، حيث أن جوائز هذا العام تتخطى الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، وأشار إلا أن جوائز هذا العام لم تحدث منذ 15 سنة وانطلاق المسابقة.

مسابقة الحلم 2021 وأول فائز بحلم الـ125 ألف دولار

وأشار إعلامي مسابقة الحلم مصطفى الأغا أنه بإمكان أي شخص أن يكسب الملايين مع الحلم، وبإمكان أي شخص أن يغير حياته من خلال الإشتراك بمسابقة الحلم، وأضاف أن الحلم غيّر حياة العديد من الأشخاص مثل “حاتم هيكل” والذي ترك أرضه ووطنه وأولاد وسافر إلى الخليج من أجل لقمة العيش، وخلال أزمة كورونا فقد عمله بعد 20 سنة في الغربة، كآلاف وملايين الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم بسبب إجراءات الحظر وتشديدات الدول لمنع انتشار كورونا، ولكنه اشترك في الحلم وربح مليون دولار أمريكي.

والليلة هي السحب الأول في مسابقة الحلم 2021، وقيمة الجائزة الأولى في هذا الموسم هي 125 ألف دولار أمريكي، ولا شك أن هذا المبلغ سيغير بالفعل حياة الرابح، فقيمة هذا المبلغ تتخطى المليون ونصف جنيه بالعملة المصرية، وذلك كما في الفيديو التالي من الموقع الرسمي للمسابقة.

كما أن هناك طريقتين للإشتراك في مسابقة الحلم الجديدة هذا العام 2021

الطريقة الأولى للإشتراك في مسابقة الحلم 2021

هي الدخول إلى الموقع الرسمي للمسابقة من هنا، وكتابة رقم هاتفك وستصلك فوراً رسالة بتفعيل الإشتراك وبأن مشترك فعلياً، ولك بعد الإجابة على عدة أسئلة تصلك على هاتفك الذي سجلته.

الطريقة الثانية للإشتراك في مسابقة الحلم، فقط أرسل رسالة من هاتفك المحمول مكتوب فيها حلم أو dream أو reve، وذلك على الرقم المرادف لبلدك، ولمعرفة أرقام الإشتراك بمسابقة الحلم 2021 من خلال هذا الرابط.