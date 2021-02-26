نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض بنده وخصوماتها التنافسية الأسبوعية حتى يوم 2 مارس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أفضل عروض بنده وخصوماتها التنافسية، حيث أن أكثر ما يشغل بال المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية في هذه الفترة معرفة عروض بنده الجديدة لهذا الأسبوع، حيث أن بنده يعتبر من أشهر وأكبر الأسواق التجارية التي تتواجد داخل المملكة السعودية، والذي يوفر لعملائه كافة الأدوات والمنتجات والأجهزة والسلع الغذائية، وذلك لكي يجد المواطن كل ما يحتاج له بمجرد الذهاب إلى هايبر بنده، ويتميز بتقديمه عروض أسبوعية على كافة المنتجات والسلع والأجهزة، وعمل خصومات وتخفيضات كبيرة تصل إلى 50%، وهذا من أكثر الأمور التي تجذب العملاء إلى بنده، وتكون له قاعدة جماهيرية كبيرة.

أفضل عروض بنده وخصوماتها التنافسية

يحرص هايبر بنده على توفير عروض لعملائه كل أسبوع على جميع الأجهزة والمنتجات والسلع الغذائية، وتشمل هذه العروض الأجهزة الكهربائية والالكترونية وأدوات المطبخ وأدوات النظافة، ومنتجات العناية بالبشرة والجسم، ومنتجات الأطفال، وكذلك اللحوم بجميع أنواعها والأجبان والدقيق والمكرونة والأرز والزيوت والسمنة وجميع المنتجات الموجودة داخل بنده، وذلك للتسهيل على العملاء الحصول على المنتج بأقل تكلفة ممكنة، وتتغير هذه العروض من أسبوع إلى آخر.

مجلة عروض هايبر بنده للسلع الغذائية

هايبر بنده يقدم البرجر البقري البرازيلي بسعر 15 ريال سعودي فقط لوزن النصف كيلو جرام.

سعر الكفتة البقري البرازيلي لوزن نصف كيلو فقط بسعر 15 ريال سعودي.

سعر النصف كيلو من الروستو البقري البرازيلي وزن نصف كيلو فقط ب 15 ريال سعودي.

هناك خصم على نصف كيلو ستروجانوف البرازيلي البقري، حيث أن سعر وزن نصف كيلو فقط ب20 ريال سعودي.

سعر أفخاذ الدجاج بسعر خمسة ريال سعودي فقط بدلاً من سعر 9.50 ريال سعودي لوزن 450 جرام.

سعر الكيلو من أسماك السردين فقط بخمسة ريال سعودي.

خصومات وتخفيضات هايبر بنده لهذا الأسبوع

سعر شامبو الغسيل من برسيل وزن 2 لتر فقط بسعر 25 ريال سعودي.

سعر اللتر من صابون الصحون من فيري ب12.50 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال.

سعر منظف الأرضياف من جف بسعر 25 ريال سعودي لحجم لتر ونصف بدلاً من 37.25 ريال سعودي.

سعر مزيل البقع للملابس الملونة من كلوركس ال3 لتر بسعر 25.95 ريال سعودي فقط.