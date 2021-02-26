شوف عروض العثيم تفاجأ السعوديين بخصومات وتخفيضات خيالية اغتنمها الآن

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عمر شويل - جدة عروض العثيم تفاجأ السعوديين لذا يبحث عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن عروض العثيم الجديدة، حيث أنه لا يتوقف عن تقديم العروض المميزة والتخفيضات الكبيرة على كافة السلع والمنتجات الموجودة لديه، وذلك في جميع أنحاء ومناطق المملكة، ومن الجدير ذكره أن أسواق عبد الله العثيم لديها فروع كثيرة جداً داخل المملكة، بالإضافة إلى فروعها في جمهورية مصر العربية والتي تصل إلى 31 فرع، وتضم الكثير من العملاء الذين يقبلون على العروض التي تقدمها كل أسبوع لشراء كل ما يحتاجون له بأقل الأسعار وبدون تكاليف كثيرة، حيث أن أسواق العثيم تحرص على مراعاة ظروف المواطنين والمقيمين بها.

عروض العثيم تفاجأ السعوديين

تشمل العروض داخل أسواق العثيم جميع المنتجات والسلع الغذائية، حيث أنها تضم الأجهزة الكهربائية والأجهزة الالكترونية والأدوات المطبخية وأدوات النظافة، بالإضافة إلى جميع أنواع اللحوم والسلع مثل الدقيق والزيوت، وتقدم هذه المنتجات بأقل الأسعار.

يوجد خصومات كثيرة على جميع المنتجات، وتكون هذه العروض طوال العام، حيث كل أسبوع تتجدد هذه العروض لجذب العملاء وتحقيق الراحة لهم، ومن الجدير ذكره أن هذه العروض متوفرة في جميع الفروع داخل مناطق المملكة بالكامل.

مجلة عروض أسواق العثيم

نستعرض مع حضراتكم أفضل العروض والخصومات التي تقدمها أسواق العثيم لعملائها على منتجات العناية الشخصية، وهي كما يلي:

أسواق العثيم تقدم حفاضات بيبي جوي عدد 40 قطعة بسعر 52.95 ريال سعودي فقط بدلاً من سعر 57 ريال سعودي.

أسواق العثيم تقدم حفاضات بيبي جوي الكبير عدد 52 قطعة بسعر فقط 64.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 70.75 ريال سعودي.

سعر حفاضات بيبي جوي حجم 25 كيلو عدد 66 قطعة بسعر فقط 78.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 85.50 ريال سعودي.

سعر الفوط الصحية من سوفي عدد 30 قطعة بسعر 13.95 ريال سعودي فقط من سعر 15.25 ريال سعودي.

خصومات وتخفيضات العثيم

سعر سائل الاستحمام حجم نصف لتر من لايف بوي فقط 27.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.50 ريال سعودي.

سعر معجون الأسنان من كلوس أب حجم 120 مللتر، بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 9.95 ريال سعودي.

سعر غسول الوجه من فيراند الخاص بتفتيح البشرة بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 27.50 ريال سعودي.