شوف تخفيضات بنده و عروض بنده اليوم.. اطلعي على قائمة أسعار المكسرات والمخبوزات الجديدة وتخفيضات فبراير – مارس 2021

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عمر شويل - جدة تخفيضات بنده و عروض بنده اليوم، البهارات والمكسرات من هايبر ماركت بنده تأتيكم بأعلى الجودات وأفخم النكهات ومنها الجوز الأمريكي والسمسم المحمص، وبهارات الكبسة بنكهتها المميزة والزعتر الأحمر، كما تقدم أسواق هايبر بنده ماركت عدد من منتجات المخبوزات الطازجة ومنها معمول التمر اللذيذ ومعمول بر التمر الشهي، كل هذه العروض وأكثر متواجدة داخل جميع فروع هايبر ماركت بندة داخل المملكة العربية السعودية. عروض هايبر بنده على البهارات والمكسرات عروض بنده اليوم الصنف مكسرات مشكلة عادي، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(49.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض هايبر بندة جدة الصنف جوز أمريكي، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(59.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع الصنف سمسم محمص، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(19.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض هايبر بندة اليوم الصنف زعتر أَحمر أكسترا، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(29.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض بنده جدة الصنف بهارات كبسة، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(32.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات بنده اليوم وعروض المخبوزات الأسبوعية عروض بنده هذا الاسبوع معمول بالتمر، سعر واحد الكيلو جرام حاليا (18.95) ريال سعودي فقط، بديلًا عن السعر القديم (22.75) ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات هايبر بنده الصنف معمول بر بالتمر، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(18.95) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(22.75) ريال سعودي، بتخفيض أربعة ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. طريقة عمل تونر بمكونات طبيعية للحصول على بشرة مشرقة وجميلة

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