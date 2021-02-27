نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجوالات في بنده وتخفيض 24% على هواتف بنده الذكية.. تعرف على الأسعار المخفضة مع التفاصيل الدقيقية لكل هاتف في العرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجوالات في بنده، تعد أسواق هايبر بنده من محاور الارتكاز السعودية للتجارة والتجزئة، وتمتاز بمنافستها الشديدة من ناحية الأسعار المخفضة؛ فهناك تخفيضات هايبر بنده و عروض هايبر بندة اليوم، عروض هايبر بنده بصفحة واحدة الشهيرة، الاشتراك في مسابقة بنده، عروض هايبر بنده الطازجة، عروض بنده اليوم، عروض هايبر بنده هذا الاسبوع، وغيرها عروض هايبر بنده للجوالات عروض بنده للجوالات هاتف أونور 10 أكس لايت Honor 10X Lite الجيل الرابع 4G، عدد اثنان SIM كارت، شاشة بمساحة 6.67 بوصة مربعة، 4 GB RAM ، ذاكرة داخلية 128 GB ، ثماني النواة ، كاميرات خلفية أساسية 48+8+2+2MP و كاميرا سيلفي أمامية 8 MP، متعدد الألوان و قابلية اضافة كارت ذاكرة اضافي MicroSDXC، السعر بموجب تخفيضات هايبر بنده 699 ريال سعودي.

عروض الالكترونيات في هايبر بنده هاتف ألكاتيل 3 أكس Alcatel 3X5061U الجيل الرابع 4G، عدد اثنان SIM كارت، شاشة بمساحة 6.25 بوصة مربعة، 6 GB RAM ، ذاكرة داخلية 128 GB ، ثماني النواة ، كاميرات خلفية أساسية 16+5+2+2MP و كاميرا سيلفي أمامية 8 MP، متعدد الألوان و قابلية اضافة كارت ذاكرة اضافي MicroSDXC، السعر بعد تخفيضات بنده 699 ريال سعودي. عروض الجوالات في بنده هاتف ألكاتيل 1 Alcatel1 الجيل الرابع 4G، عدد اثنان SIM كارت، شاشة بمساحة 5.0 بوصة مربعة، 1 GB RAM ، ذاكرة داخلية 16 GB ، رباعي النواة 1.3GHz ، كاميرات خلفية أساسية 5MP و كاميرا سيلفي أمامية 2 MP، قابلية اضافة كارت ذاكرة اضافي MicroSD حتى 32 جيجا بايت، السعر تخفيضات بنده اليوم 209 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده للجوالات هاتف هواوي نوفا 7 أي Huawei Nova 7i الجيل الرابع 4G، عدد اثنان SIM كارت، شاشة بمساحة 6.4 بوصة مربعة، 8 GB RAM ، ذاكرة داخلية 128 GB ، ثماني النواة، كاميرات خلفية أساسية 48+8+2+2MP و كاميرا سيلفي أمامية 16 MP، قابلية اضافة كارت ذاكرة اضافي Nano Memory، السعر من بنده اليوم 879 ريال سعودي بدلا من 1149 ريال. تمويل شخصي في لحظات بشرة خير للسعوديين والمقيمين بدون تحويل راتب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض الجوالات في بنده وتخفيض 24% على هواتف بنده الذكية.. تعرف على الأسعار المخفضة مع التفاصيل الدقيقية لكل هاتف في العرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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