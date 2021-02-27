طريقة تحميل لعبة فورت نايت علي جميع انواع الأجهزة 2021

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عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت، طريقة تحميل لعبة فورت نايت يعتبر ذلك من أكثر المواضيع التي يتم تداولها مؤخراً بين الناس سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال بحثهم في محركات البحث، ويرجع ذلك إلى صعوبة تحميل لعبة فورت نايت بالطريقة العادية، حيث أن لعبة فورت نايت غير متاحة بشكل رسمي على المتاجر الرئيسية، لذلك سنشرح في هذا المقال طريقة لتحميل لعبة فورت نايت.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت

بعد أن كان هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على لعبة فورت نايت، أصبح الآن لا يوجد سوى طريقة واحدة مضمونة ومجانية لتحميل هذه اللعبة، وهي التحميل من موقع إيبيك جيمز، ذلك الموقع الذي تم اعتماده بشكل رسمي لتحميل لعبة فورت نايت.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الهاتف المحمول

لكي يتم تحميل لعبة فورت نايت على الهاتف المحمول يجب أن يتم التأكد أولاً أن إمكانيات الهاتف تتوافق مع إمكانيات لعبة فورت نايت، وذلك حتى يتم الاستمتاع بكافة تفاصيل وخصائص لعبة فورت نايت أثناء المباراة، ويمكن تحميل لعبة فورت نايت من خلال القيام بمجموعة من الخطوات تتمثل في:

يمكن الحصول على لعبة فورت نايت من خلال موقع إيبيك جيمز للألعاب الإلكترونية، ولكن أولاً يجب القيام بإنشاء حساب.

يتم البحث في موقع إيبيك جيمز عن لعبة فورت نايت، ولكن يجب تحميل صفحةLauncher في نفس الوقت، لأن هذه الصفحة الذي سيتم استخدامها في عملية التنصيب، من أجل بدأ عملية تحميلها يتم الضغط على كلمة ويندوز.

يتم في هذه الخطوة تحديد مكان تحميل لعبة فورت نايت على الجهاز، ثم يتم إتمام جميع الخطوات التي يعرضها الموقع للتحميل، وانتظار حتى انتهاء التحميل وفتح اللعبة.